Ligue 1 : Le coup bas d’Aulas à l’Olympique de Marseille !

Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas a fait une nouvelle proposition qui ne plaira pas aux Marseillais… Il souhaite retirer le vote à la LFP aux clubs qui ont eu un intérêt à ce que le championnat ne reprenne pas !

Ce dimanche, Jean-Michel Aulas a de nouveau publié un tweet provocateur au sujet de la reprise du championnat.

retirer du vote les clubs ‘conflictés’ par cet arrêt inéquitablE — AULAS

Selon le président lyonnais, il faudrait retirer les votes des clubs qui ont eu un intérêt à ce que le championnat français se soit arrêté.

«Il faut reprendre récupérer nos droits sur cette fin de championnat. 300 Millions €. Puis il faut négocier 1 bout de plus avec MediaPro, donner un peu plus à la Ligue 2 et retirer du vote les clubs ‘conflictés’ par cet arrêt inéquitable. Il faut faire comme tous les autres pays. »

Jean-Michel Aulas – Source : Twitter