Ligue 1 : Le Havre se relance, Lille vainqueur du derby du Nord… les résultats complets de la J27 !

La 27e journée de Ligue 1 s’est montrée plaisante avec plusieurs affiches cruciales dans la course au titre, à l’Europe et au maintien. Entre chocs historiques et duels décisifs, les amateurs de football ont eu droit à un programme riche en émotions tout au long du week-end.

Ce vendredi soir, c’est le RC Strasbourg qui recevait l’Olympique Lyonnais en ouverture sur DAZN. Dans ce choc entre deux équipes en forme, ce sont les Strasbourgeois qui se sont imposés 4 – 2. Après pourtant une belle première mi-temps côté lyonnais, les Strasbourgeois ont réussi à prendre l’ascendant en seconde période avec deux buts coup sur coup, Santos (55e) et Bakwa (60e). Tolisso tentera de sonner la révolte à la 62e avant de voir les strasbourgeois reprendre deux buts d’avance par l’intermédiaire de l’inévitable Emanuel Emegha (73e) puis 3 grâce au jeune anglais Samuel Amo-Ameyaw. Mikautadze réduira l’écart sur pénalty à la 90 +6e, en vain. Une victoire cruciale pour les Alsaciens qui doublent donc l’OL au classement et s’installent à la 5ème place.

Hier, samedi, l’OM devait réagir et ramener un résultat de Reims mais les hommes de De Zerbi sont complètement passés à côté de leur match. Une défaite 3 – 1 avec des buts de Nakamura (29e), Diakhon (51e) et Edoa (68e) qui fait très mal et qui installe un peu plus l’OM dans une crise de résultats avec un 4ème revers sur les 5 derniers matchs…

Après cette défaite de l’OM, le PSG se déplaçait à Saint-Étienne (DAZN, 19h00). Malgré une ouverture du score rapide pour l’ASSE par l’intermédiaire du buteur belge Lucas Stassin (9e), le PSG a ensuite déroulé et écrasé le match. Grâce à des réalisations de Ramos (43e), Kvaratskhelia (50e), Doue (53e, 66e), Neves (62e) et Mbaye (90e), les parisiens ont pulvérisé les verts 1 – 6 et se rapprochent encore un peu plus du titre de champion.

La journée s’est conclue par un derby de la Côte d’Azur entre Monaco et Nice à 21h05. Dans ce duel de concurrents de l’OM, ce sont les monégasques qui ont pris le dessus. En effet, malgré une ouverture du score niçoise par Boga (41e), les hommes d’Adi Hutter ont réussi à renverser la situation pour s’imposer 2 – 1 grâce à des réalisations de l’inévitable phénomène danois, Mika Biereth et du suisse Breel Embolo. Un succès qui voit l’équipe du rocher doubler l’OM et s’emparer de la deuxième place à 7 journées de la fin du championnat.

Ce dimanche, l’affiche de 15h00 mettait aux prises Toulouse et Brest. Dans ce duel de milieu de tableau, ce sont les brestois qui sont venus à bout des toulousains. A près une première heure de jeu complétement à l’avantage des bretons qui menaient 3 – 0, les violets ont réagis en revenant à 3 buts à 2 avant de se faire crucifier dans les dernières minutes sur un but du martégal de naissance, Mahdi Camara.

Dans les 2 premières rencontres du multiplex, Rennes est facilement sortit vainqueur de son déplacement en terre angevine, 3- 0, tandis que les auxerrois ont encore un peu plus rapproché le MHSC de la Ligue 2 après un succès 1 – 0 à domicile. Dans le même temps, la troisième affiche a vu les havrais s’imposer face aux Canaris nantais au terme d’un match à rebondissements 3 – 2.

Enfin, le LOSC et le RC Lens s’affrontaient en clôture dans un derby du Nord bouillant. Dans ce duel 100% nordiste, ce sont les Lillois qui se sont imposés sur la plus petite des marges 1 – 0 grâce à une réalisation de Fernandez Pardo (20e), bien aidé par une grosse erreur du portier lensois, Mathew Ryan, qui avait été héroïque au Vélodrome il y a quelques semaines…

Les résultats complets de la 27e journée de Ligue 1:

Vendredi 28 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace 4 – 2 Olympique Lyonnais

Samedi 29 mars 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims 3 – 1 Olympique de Marseille

Samedi 29 mars 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Saint-Etienne 1 – 6 Paris Saint-Germain

Samedi 29 mars 2025 à 21h05 sur DAZN

AS Monaco 2 – 1 OGC Nice

Dimanche 30 mars 2025 à 15h00 sur DAZN

Toulouse FC 2 – 4 Stade Brestois 29

Dimanche 30 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

Angers SCO 0 – 3 Stade Rennais FC

AJ Auxerre 1 – 0 Montpellier Hérault SC

Havre AC 3 – 2 FC Nantes

Dimanche 30 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

LOSC 1 – 0 RC Lens