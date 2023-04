Ligue 1 : Le point sur le calendrier de l’OM et des concurrents !

Le championnat est serré et le sprint final est lancé entre Monaco, Lens, l’OM et le PSG… A 7 journées de la fin du championnat tous les scénarii sont possibles pour le top 4 de Ligue 1. Entre le PSG qui se doit de gagner le championnat, l’OM qui veut assurer sa deuxième place, Lens et Monaco qui se battent pour être sur le podium, cette fin de championnat s’annonce passionnante.

PSG : chemin tracé vers le titre

Après leur élimination en huitième de finale de la coupe de France et de la Ligue des Champions, le PSG est dans l’obligation de gagner le championnat. Le PSG n’a plus connu de saison blanche sous l’ère qatari depuis 2012. Après un faux pas face Lyon et deux victoires contre l’OGC Nice et le Lens à domicile, les Parisiens n’auront que des matchs « faciles » contre Angers, Lorient, l’ESTAC, Ajaccio, Auxerre ou encore Strasbourg avant de finir à domicile contre Clermont.

OM : conserver la seconde place à tout prix

Dauphin de Ligue 1, avec 1 point d’avance sur Lens et 3 sur Monaco. L’OM va devoir assurer pour le reste de la saison. Igor Tudor et ses hommes ont retrouvé de l’efficacité à domicile contre l’ESTAC et se doivent d’enchaîner tout en tenter d’améliorer son goal average tant la distance avec le RC Lens est fine. L’OM va se déplacer à Lyon ce dimanche puis recevra Auxerre le 30 avril. Au début du mois de mai, le déplacement à Lens aura des allures de finale pour la deuxième place mais il ne faudra pas relâcher les efforts. Le SCO d’Angers viendra au Vélodrome avant que les Marseillais n’aillent affronter les Dogues du LOSC. Les deux derniers matchs semblent plus abordables pour l’OM avec la réception du Stade Brestois et le déplacement à Ajaccio au début du mois de juin.

RC Lens : titiller les Marseillais jusqu’au bout

C’est la bonne surprise de cette saison. Après une 7e place encourageante la saison dernière Lens est troisième de Ligue 1, à 1 point de l’OM. Les sangs et ors veulent disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Si possible la ligue des champions en étant directement qualifiés avec cette deuxième place convoitée. Mais Lens a chuté face à Paris sur le score de 3-1 et cette défaite pourrait coûter cher. Les Nordistes reçoivent l’AS Monaco ce week-end avant d’enchaîner avec un déplacement à Toulouse puis la réception de l’OM et du Stade de Reims. Un enchaînement compliqué qui risque de faire perdre quelques points aux Lensois.

🏁 Les Sang et Or ont montré du cœur mais ça n’a malheureusement pas suffi ! Malgré une réduction du score et une bonne réaction, le Racing s’incline au Parc des Princes et voit sa série de victoires s’arrêter. @PSG_inside 3⃣-1⃣ @RCLens ⚽️ Frankowski (60′, sp)#PSGRCL pic.twitter.com/varw166YMU — Racing Club de Lens (@RCLens) April 15, 2023

AS Monaco : jouer les trouble-fêtes

L’AS Monaco reste sur une série de quatre matchs sans défaites en championnat. Le club du rocher est quatrième à 2 points du podium. Eliminés de l’Europa League en 16e de finale par Leverkusen, Monaco veut se qualifier pour la prochaine ligue des champions. Mais pour ce faire ils devront battre à l’extérieur Lens, Lyon et Rennes, les 22 avril, 21 et 27 mai. Ils devront également recevoir Lille 14 mai… Certainement le calendrier le plus compliqué pour un club qui est loin d’être en position de force.