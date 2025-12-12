Ligue 1 : le programme complet de la 16e journée avant l’affiche OM – Monaco

La 16e journée de Ligue 1 propose un programme dense sur trois jours, avec en point d’orgue le choc de dimanche soir entre l’OM et Monaco. Un rendez-vous majeur pour les deux équipes dans la course au haut de tableau, alors que Marseille cherche à confirmer ses ambitions devant son public.

La journée s’ouvre dès vendredi 12 décembre avec un derby de l’Ouest, avant un samedi marqué par l’entrée en lice du PSG et une série de duels importants pour le classement. Dimanche, la grille est particulièrement fournie avant la grande affiche du Vélodrome.

Le programme complet de la 16e journée

Vendredi 12 décembre 2025

Angers – Nantes (20h45)

La journée démarre avec un affrontement régional. Angers reçoit Nantes pour lancer ce week-end de Ligue 1.

Samedi 13 décembre 2025

Rennes – Brest (17h00)

Rennes accueille Brest dans un duel breton toujours engagé.

Rennes accueille Brest dans un duel breton toujours engagé. Metz – PSG (19h00)

Le Paris Saint-Germain se déplace à Metz pour tenter de consolider sa place en tête du championnat.

Le se déplace à Metz pour tenter de consolider sa place en tête du championnat. Paris FC – Toulouse (21h05)

Le Paris FC, promu cette saison, dispute le dernier match du samedi soir face à Toulouse.

OM – Monaco, l’affiche de dimanche soir

Dimanche 14 décembre propose une journée particulièrement dense avec quatre rencontres à 15h et 17h15, avant l’affiche phare : Marseille – Monaco (20h45).

Lyon – Le Havre (15h00)

Auxerre – Lille (17h15)

Lens – Nice (17h15)

Strasbourg – Lorient (17h15)

Puis viendra le moment le plus attendu du week-end : l’OM reçoit Monaco au Stade Vélodrome. Une affiche traditionnelle du championnat, souvent spectaculaire, et qui pourrait peser lourd dans la dynamique marseillaise. Les deux équipes se retrouvent dans un contexte où chaque point compte, alors que la saison entre dans une phase charnière avant la trêve.

Ce match clôturera une 16e journée particulièrement riche, où le club marseillais cherchera à profiter de l’ambiance du Vélodrome pour frapper un grand coup. Une victoire permettrait à l’OM de consolider ses objectifs du moment et de rester pleinement au contact des équipes de tête dans cette Ligue 1 très disputée.