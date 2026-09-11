Ligue 1 : le programme complet de la 4e journée, Rennes – OM en ouverture

La 4e journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir avec une affiche importante entre Rennes et l’Olympique de Marseille. Le week-end sera également marqué par Strasbourg – Monaco, Paris FC – Lyon ou encore Brest – PSG. Voici le programme complet.

Vendredi 11 septembre

La journée s’ouvrira avec Rennes – OM à 20h45.

Un rendez-vous déjà important pour Marseille, qui reste sur deux défaites consécutives face à Monaco puis au Paris FC et doit rapidement réagir.

Rennes – OM : 20h45

Samedi 12 septembre

Le samedi débutera avec une affiche entre Strasbourg et Monaco à 17h15.

Quatre rencontres suivront ensuite à 20h45 :

Strasbourg – Monaco : 17h15

Auxerre – Nice : 20h45

Le Havre – Angers : 20h45

Lorient – Toulouse : 20h45

Paris FC – Lyon : 20h45

Le duel entre Paris FC et Lyon sera notamment à suivre de près après le bon début de saison parisien.

Dimanche 13 septembre

La 4e journée se terminera dimanche avec trois rencontres.

Lille – Troyes : 15h00

Le Mans – Lens : 17h15

Brest – Paris SG : 20h45

Le PSG clôturera donc le week-end à Brest, quelques jours avant son déplacement au Vélodrome pour affronter l’OM.

Cette 4e journée pourrait déjà commencer à faire émerger certaines tendances dans le haut comme dans le bas du classement.