Ligue 1 : le programme complet de la 4e journée, Rennes – OM en ouverture

La 4e journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir avec une affiche importante entre Rennes et l’Olympique de Marseille. Le week-end sera également marqué par Strasbourg – Monaco, Paris FC – Lyon ou encore Brest – PSG. Voici le programme complet.
Vendredi 11 septembre
La journée s’ouvrira avec Rennes – OM à 20h45.
Un rendez-vous déjà important pour Marseille, qui reste sur deux défaites consécutives face à Monaco puis au Paris FC et doit rapidement réagir.
Rennes – OM : 20h45
Samedi 12 septembre
Le samedi débutera avec une affiche entre Strasbourg et Monaco à 17h15.
Quatre rencontres suivront ensuite à 20h45 :
- Strasbourg – Monaco : 17h15
- Auxerre – Nice : 20h45
- Le Havre – Angers : 20h45
- Lorient – Toulouse : 20h45
- Paris FC – Lyon : 20h45
Le duel entre Paris FC et Lyon sera notamment à suivre de près après le bon début de saison parisien.
Dimanche 13 septembre
La 4e journée se terminera dimanche avec trois rencontres.
- Lille – Troyes : 15h00
- Le Mans – Lens : 17h15
- Brest – Paris SG : 20h45
Le PSG clôturera donc le week-end à Brest, quelques jours avant son déplacement au Vélodrome pour affronter l’OM.
Cette 4e journée pourrait déjà commencer à faire émerger certaines tendances dans le haut comme dans le bas du classement.