Ligue 1 : le programme TV complet de la 5e journée, avec OM – PSG en affiche

La 5e journée de Ligue 1 se dispute du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026, avec neuf rencontres au programme. Le week-end sera notamment marqué par le Classique entre l’OM et le PSG, dimanche soir au Stade Vélodrome. L’intégralité des rencontres sera diffusée sur Ligue 1+.

Monaco – Lens pour lancer la 5e journée

Cette nouvelle journée de championnat débutera vendredi soir avec une affiche intéressante entre l’AS Monaco et le RC Lens, dont le coup d’envoi sera donné à 20h45.

Le programme se poursuivra samedi avec Paris FC – Strasbourg à 17h15, avant une grosse soirée à 20h45 avec quatre rencontres simultanées. Lyon recevra Rennes, tandis que Toulouse affrontera Le Havre, Le Mans accueillera Lorient et Angers sera opposé à Troyes.

Toutes ces rencontres seront retransmises sur Ligue 1+.

OM – PSG pour clôturer la journée

Dimanche, trois rencontres viendront conclure cette 5e journée. Auxerre – Brest ouvrira le programme à 15h, avant Nice – Lille à 17h15.

Le choc du week-end arrivera à 20h45 avec OM – PSG au Stade Vélodrome. Un Classique particulièrement attendu dans un début de saison compliqué pour Marseille, qui reste sur une série de mauvais résultats et devra tenter de se relancer face au rival parisien.

Le PSG, de son côté, n’a pas encore totalement trouvé son rythme en championnat et tentera de confirmer sa montée en puissance dans un contexte toujours particulier à Marseille.

Le programme TV complet de la 5e journée de Ligue 1

Date et heure Match Diffusion Vendredi 18 septembre – 20h45 AS Monaco – RC Lens Ligue 1+ Samedi 19 septembre – 17h15 Paris FC – RC Strasbourg Ligue 1+ Samedi 19 septembre – 20h45 Olympique Lyonnais – Stade Rennais Ligue 1+ Samedi 19 septembre – 20h45 Toulouse FC – Le Havre AC Ligue 1+ Samedi 19 septembre – 20h45 Le Mans FC – FC Lorient Ligue 1+ Samedi 19 septembre – 20h45 Angers SCO – ESTAC Troyes Ligue 1+ Dimanche 20 septembre – 15h00 AJ Auxerre – Stade Brestois Ligue 1+ Dimanche 20 septembre – 17h15 OGC Nice – LOSC Ligue 1+ Dimanche 20 septembre – 20h45 Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain Ligue 1+

Le rendez-vous principal de cette 5e journée sera donc le Classique OM – PSG dimanche à 20h45, une rencontre déjà importante pour Marseille dans ce début de saison.