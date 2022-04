Ligue 1 : Le PSG champion, l’OM seul 2e, Rennes et Monaco mettent la pression !

La Ligue 1 a fait son retour avec cette 34e journée. Le PSG remporte le titre, Rennes assure malgré la remontada de l’AS Monaco… L’OM seul deuxième !

L’Olympique de Marseille s’est déplacé à Reims ce week-end pour la 34e journée et a pris les trois points pour assurer encore plus sa deuxième place. Avant ce match qui clôturait la journée, Lyon a reçu Montpellier dans une mauvaise ambiance dû aux tensions avec les supporters.

Jean-Michel Aulas a d’ailleurs pesté après ces incidents au micro de Prime Vidéo. L’ASSE a reçu l’AS Monaco. Le club de la Principauté a remporté son match sur le score de 4-1 et est remonté sur le podium ! Cette victoire n’ pas laissé le choix à Rennes ce dimanche qui a assuré avec la manière ! 5-0 contre Lorient. Un peu plus tard dans la journée, Nice a renoué avec la victoire, Strasbourg a calé contre le LOSC…

Le PSG a joué ce samedi avec un match nul contre le RC Lens. Messi a marqué un très beau but. Ce match nul permet aux Parisiens de remporter le titre dès cette 34e journée puisque comptablement, l’OM ne peut pas revenir sur eux !

Les résultats de la 34e journée de Ligue 1

Samedi 23 avril 2022

Lyon 5-2 Montpellier

ASSE 1-4 Monaco

PSG 1–1 Lens

Dimanche 24 avril 2022

Rennes 5-0 Lorient

Nantes 5-2 Bordeaux

Nice 1-0 Troyes

Metz 0-1 Brest

Clermont 2-2 Angers

LOSC 1-0 Strasbourg

Reims 0-1 OM

Sampaoli et Oscar Garcia avant Reims – OM

« Il est très difficile d’analyser les matchs de l’OM car le système de jeu mis en place change constamment. Nous savons cependant que c’est un club qui prive son adversaire de ballon. Ce sera à nous dimanche, de tout mettre en œuvre pour empêcher l’OM de prendre le jeu à son compte. Nous sommes une des rares équipes contre laquelle l’OM n’a pas gagné cette saison : c’est une source de motivation supplémentaire pour ce week-end ». » Oscar Garcia – Source : Conférence de presse (22/04/22)

« Cedric a une petite gêne au genou, on va voir comment ça évolue demain mais ça l’a gêné aujourd’hui. Ünder sera là aussi. Pour tous les autres joueurs, il n’y a rien à signaler à part bien sûr une fatigue logique 48 heures après le match. Il faut faire attention car on a un calendrier chargé. On considère que l’adversaire a beaucoup à voir. Quand on joue à l’extérieur, l’adversaire sort un peu plus et est peut-être un peu plus vulnérable. Au Vélodrome, les adversaires ferment davantage le jeu. En début de saison, on contrôlait aussi moins bien le match. C’est ce qui nous a fait perdre parfois notre sérénité avec le ballon, notre patience. On a compris ensuite que le meilleur moyen de gagner à domicile, c’était de contrôler le match. Contre Nantes, on était menés deux fois et on l’a renversé en jouant au football, en étant convaincus que le jeu allait nous permettre de gagner. A l’extérieur, c’est un petit peu plus ouvert et on arrive à être un peu plus solides. C’est très important les points, aussi bien à domicile et à l’extérieur, seront très importants pour la fin de saison. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (22/04/22)