Ligue 1 : Le PSG se relance face au LOSC dans un match complètement fou avant TFC-OM

Le PSG a remporté sa rencontre face au LOSC ce dimanche après-midi au Parc des Princes ! Une victoire qui stop la série noire de trois défaites d’affilée pour les Parisiens.

Grosse victoire pour le PSG ce dimanche au Parc des Princes. Après avoir mené 2-0 les Lillois, les Parisiens ont vécu une remontada dans leur jardin. Le LOSC menait 2-3 mais Mbappé et Messi en ont décidé autrement. Les deux stars parisiennes ont réussi à l’emporter sur le score de 4-3, notamment grâce à un coup-franc de l’Argentin lors du temps additionnel.

A noter que Neymar et Nuno Mendes sont sortis sur blessure lors de la rencontre. Deux gros coups dur pour Christophe Galtier

LE COUP FRANC DIRECT DE MESSI QUI OFFRE LA VICTOIRE À PARIS À LA 94e !! Le match de fou ! 🤯#PSGLOSC pic.twitter.com/tTnTRpIY2R — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2023

Le programme TV de la 24e journée de Ligue 1

Vendredi 17 février 2023 à 21h00 sur Prime Video

AJ Auxerre 2-1 Olympique Lyonnais

Samedi 18 février 2023 à 17h00 sur Prime Video

OGC Nice 0–0 Stade de Reims

Samedi 18 février 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360

RC Strasbourg Alsace 2–1 Angers SCO

Dimanche 19 février 2023 à 13h00 sur Canal+ Foot et en co-diffusion sur Prime Video

Paris Saint-Germain 4–3 LOSC Lille

Dimanche 19 février 2023 à 15h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – AS Monaco

FC Lorient – AC Ajaccio

Stade Rennais FC – Clermont Foot 63

ESTAC Troyes – Montpellier Hérault SC

Dimanche 19 février 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

RC Lens – FC Nantes

Dimanche 19 février 2023 à 20h45 sur Prime Video

Toulouse FC – Olympique de Marseille

Ce n’est pas complètement dingue d’imaginer qu’une victoire de l’OM les mette devant — Riolo

Sur RMC, Daniel Riolo s’est exprimé au sujet de la série noire du PSG. L’éditorialiste voit les tendances des Parisiens et des Marseillais et ne trouve pas cela fou d’imaginer que les Parisiens chutent à deux nouvelles reprises, laissant donc les Marseillais prendre la première place de la Ligue 1 après le Clasico.

« La question que l’on doit se poser est de voir comment Paris va encaisser les événements. Ce n’est pas complètement dingue d’imaginer que ce soir là, une victoire de l’OM les mette devant. Se dire que dimanche à 13h, le PSG perde à domicile contre Lille, au vu de ses derniers matches, je ne trouverais pas ça complètement fou. Que le match du 26 serve à la bascule, je ne trouve pas ça fou. Mais, Marseille a aussi un match compliqué contre Toulouse, qui est en pleine bourre. » Daniel Riolo – Source : RMC (14/02/23)

On a toujours l’effectif pour aller jouer le titre

Deuxième de Ligue 1 à 5 points du leader Paris, l’OM est encore dans la course au titre. Lors du Débrief de la victoire 2-1 face au PSG, Yacine Youssfi affirme que l’OM a encore toutes ses chances en championnat et doit garder cet espoir.

»Oui on a toujours l’effectif pour. Il faut y aller avec le couteau entre les dents et tout arracher. Effectivement l’objectif c’est la deuxième place, par contre maintenant si je me place d’un point de vue extérieur à l’OM, je suis pas joueur ni dirigent de l’OM. Cette équipe a la capacité d’aller chercher le titre. Mais dans le foot tout vas vite. Aujourd’hui évidemment on va avoir tendance à dire que le Paris Saint Germain est favori. Mais ils vont jouer Monaco, le Bayern, ils vont jouer au Vélodrome en fin de mois et Lille juste avant c’est pas un cadeau ce calendrier pour eux. Tout va très vite, maintenant aujourd’hui le PSG est favori, mais tu dis que si c’est pas le PSG qui est champion, c’est l’OM. Pour moi l’OM est le deuxième favori de Ligue 1. Je pense qu’à Paris, l’équipe qu’ils craignent le plus c’est l’OM, encore plus après ce soir. Sur les trois dernières saisons le PSG a fini deux fois premier, l’OM deux fois deuxième et Monaco deux fois troisième. Je dis ça je dis rien. » Yacine Youssfi – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023)