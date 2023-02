Ligue 1 : Le PSG prend encore une claque ! un gros coup à jouer pour l’OM !

L’Olympique de Marseille joue ce soir face à Clermont. En attendant, le PSG a perdu face à l’AS Monaco !

L’AS Monaco a reçu le PSG ce samedi en fin d’après-midi. Les Parisiens se sont inclinés sur le score de 3-1. Une défaite qui pousse encore plus le club de la capitale dans la crise.

L’OM qui se déplace à Clermont ce samedi soir doit en profiter pour remettre la pression sur les Parisiens dans la course au titre de Ligue 1.

« Ce qu’a fait Marseille face au PSG n’est pas une surprise. C’est une équipe qui est capable de mettre une grosse intensité et d’enchaîner les gros matchs. On sait que ça va être difficile parce qu’ils doivent gagner tous les matchs. (…) L’OM c’est une équipe très puissante avec des joueurs de très haut niveau. Athlétiquement c’est monstrueux ce qu’ils font. On doit essayer de suivre le rythme. Je sais qu’on est capables de tenir. » Pascal Gastien — Source : Conférence de presse (10/02/23)

Les joueurs sont en forme, demain ce ne sera pas simple mais on y croit — Tudor

« L’enchaînement des matchs? pense que c’est un sujet important. Je ne comprends pas pourquoi on joue trois matchs en six jours. Il faut respecter les joueurs qui fournissent un spectacle et qui peuvent se blesser. On m’a dit que ce sont les TV qui décident. Dans ce choix on ne respecte pas forcément l’OM. Les choix devraient se faire en accord avec les clubs. Je verrais dans deux semaines si ça se reproduit. Je suis curieux de voir si ce sera la même chose. Il y a de l’enthousiasme, demain on se présentera avec l’équipe la plus forte, sans faire de rotation. Les joueurs sont en forme, demain ce ne sera pas simple mais on y croit. Le concept de favori n’existe pas vraiment. On peut trébucher en se pensant favori. Il faut être la meilleure version de soi-même, faire de son mieux, il faut se concentrer sur soi-même, j’essaie de transmettre ça aux joueurs. Je pense que c’est le chemin à prendre, aller au-delà des pièges et de la fatigue. Il faudra encore se dépasser demain et laisser le reste de côté » Igor Tudor– Conférence de presse (10/02/23)