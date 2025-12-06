Ligue 1 : Lens enchaine et met l’OM à 5 points !

Le Racing Club de Lens a confirmé son excellent début de saison en allant s’imposer 1-2 sur la pelouse du FC Nantes, samedi 6 décembre 2025. Un succès important dans la course au titre, mais aussi lourd de conséquences pour l’OM, battu 1-0 à Lille vendredi soir. Avec cette nouvelle victoire lensoise, Marseille, désormais 3e, compte cinq points de retard sur le leader.

En venant à bout de Nantais volontaires mais limités, les Sang et Or ont enchaîné une cinquième victoire consécutive, confirmant que leur présence en tête n’a plus rien d’une surprise. Leur succès du soir s’est encore construit grâce à leur efficacité dans les centres, une arme répétée tout au long de la rencontre.

Dès les premières minutes, Lens dominait les débats. Sur corner, Anthony Lopes devait s’imposer devant une tête de Malang Sarr (6e). Le gardien nantais repoussait ensuite un extérieur du droit d’Odsonne Édouard (13e), bien servi par Florian Thauvin après s’être joué de la défense nantaise.

Cette pression se matérialisait logiquement à la 34e minute. Ruben Aguilar, oublié sur le couloir droit, adressait un centre millimétré que Thauvin reprenait de la tête pour l’ouverture du score (0-1). Les Lensois profitaient alors d’une défense nantaise trop passive.

Lens consolide sa première place



Les Canaris réagissaient rapidement. Sur une première accélération dangereuse, Matthis Abline obtenait un penalty après avoir été fauché par Ismaelo Ganiou. Youssef El-Arabi voyait sa tentative repoussée par Robin Risser, mais il suivait parfaitement pour égaliser (1-1, 38e). Nantes relançait brièvement la rencontre.

La deuxième période offrait plusieurs situations à Lens, notamment par Wesley Saïd, déjà menaçant sur une tête décroisée (59e) et un but refusé pour hors-jeu (77e). L’attaquant finissait par faire la différence : sur un long centre de Matthieu Udol, Saïd surgissait au second poteau pour offrir la victoire aux siens d’un coup de tête puissant (1-2, 81e).

Un but logique, récompensant les multiples efforts du joueur formé à Rennes.

Malgré quelques tentatives d’Abline après la pause (52e, 56e), Nantes manquait de précision, d’autant que les Canaris avaient perdu leur jeune ailier Herba Guirassy, sorti sur claquage avant la mi-temps (43e).

Avec ce succès, Lens conserve son fauteuil de leader, assumé par son entraîneur Pierre Sage, qui estime que « cette peau de leader qui [lui] va bien ». De son côté, l’OM, battu à Lille, voit le leader s’échapper et se retrouve désormais à cinq longueurs des Sang et Or.