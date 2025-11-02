Ligue 1 : Lens et Lille rebondissent, Strasbourg tombe ! L’OM est 2e !

Après la victoire difficile de l’OM samedi soir, les regards étaient tournés vers les autres prétendants au podium ce dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1. Lens, Lille et Strasbourg étaient en action, tandis que le duel entre Brest et Lyon devait clôturer le week-end.

Lens et Lille se relancent dans la course au podium

Surpris mercredi par la lanterne rouge Metz (0-2), le RC Lens devait réagir à domicile face à Lorient. Les hommes de Franck Haise ont parfaitement répondu présent en s’imposant 3-0 au Stade Bollaert. Les Lensois ont rapidement ouvert le score grâce à Edouard (6e), avant que Saïd (77e) et Baidoo (89e) ne scellent la victoire. Entre-temps, les Merlus ont manqué une occasion en or d’égaliser : Bamba a trouvé le poteau sur un penalty qui aurait pu tout changer.



Ce succès relance les Sang et Or, qui grimpent à la 3e place du classement, à égalité de points avec l’Olympique de Marseille et à deux longueurs du PSG. Du côté de Lorient, la dynamique positive née du nul contre Paris (1-1) n’a pas duré : les Bretons restent englués dans le bas du tableau.

De son côté, Lille devait se rassurer après la défaite subie à Nice (0-2) en milieu de semaine. Mission accomplie pour les hommes de Paulo Fonseca, victorieux 1-0 d’Angers grâce à un but de Correia (45e+2), bien servi par Bouaddi. Le LOSC a même touché le poteau sur une nouvelle tentative du même Correia, mais l’essentiel est assuré : Lille remonte à la 4e place, doublant Monaco et Strasbourg.

Rennes retrouve le sourire, Strasbourg en prend quatre

En difficulté depuis plusieurs semaines, Rennes a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Face à Strasbourg, les Bretons ont livré une prestation aboutie, s’imposant 4-1 au Roazhon Park. Le héros du jour se nomme Lepaul, auteur d’un triplé (9e, 48e, 60e), tandis que Meïté a également trouvé la faille (35e).

Grâce à ce succès, les hommes de Julien Stéphan mettent fin à une série de six matchs sans victoire et s’éloignent provisoirement de la zone rouge. Pour Strasbourg, en revanche, la claque rennaise fait mal et freine net les ambitions européennes du club alsacien.

En attendant le dernier match Brest – Lyon, la Ligue 1 confirme son incroyable densité. Derrière le PSG, l’OM, Lens et Lille se tiennent dans un mouchoir de poche, promettant une lutte acharnée pour le podium dans les semaines à venir.