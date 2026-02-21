Ligue 1 : Lens se fait retourner ! Monaco revient à 6 points de l’OM !

La défaite surprise du RC Lens face à l’AS Monaco (2-3), malgré un avantage de deux buts, redistribue les cartes en haut du classement. Battu vendredi, l’OM voit ses concurrents directs se rapprocher et la lutte pour le podium Ligue 1 s’intensifier.

Lens craque après avoir mené 2-0

Longtemps intraitable à Bollaert, Lens semblait pourtant maîtriser son sujet. Dès la 3e minute, Odsonne Édouard ouvrait le score, concrétisant une entame idéale. Les Sang et Or conservaient cet avantage jusqu’à la pause, portés notamment par plusieurs interventions décisives de Robin Risser.

Au retour des vestiaires, Florian Thauvin doublait la mise (56e), profitant d’un ballon mal repoussé. À 2-0, Lens paraissait filer vers une nouvelle victoire à domicile. Mais le scénario a brutalement basculé.

En l’espace de dix minutes, Folarin Balogun (62e), Denis Zakaria (70e) et Ansu Fati (72e) ont inversé la dynamique. Désorganisé, Lens n’a jamais réellement retrouvé sa stabilité défensive. Malgré une tentative de réaction, les Artésiens ont concédé une défaite aussi spectaculaire que coûteuse.

L’OM sous la menace au classement

Ce retournement a des répercussions directes pour l’Olympique de Marseille. Déjà battu vendredi, le club marseillais voit la bataille pour le podium Ligue 1 se resserrer. Dans une zone où chaque point pèse lourd, les écarts restent minimes et la moindre contre-performance peut rapidement peser. L’OM est à 12 points de Lens, à 5 de Lyon qui doit affronter Strasbourg demain et voit Monaco revenir à 6 points, Lille peut recoller à 3 points en cas de victoire face à Angers demain !

La dynamique actuelle rappelle la densité du haut de tableau. Derrière les leaders, plusieurs équipes restent en embuscade, prêtes à capitaliser sur le moindre faux pas. Pour l’OM, l’enjeu devient double : enrayer la série négative et maintenir le rythme face à des concurrents redevenus menaçants.

Dans ce contexte, la régularité s’impose plus que jamais comme la clé de la fin de saison.