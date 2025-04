Ligue 1 : Lens se fait surprendre avant Monaco – OM et Strasbourg – Nice !

La 29e journée de Ligue 1 s’annonce décisive avec plusieurs rencontres importantes, dont le choc entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé la programmation télévisée de cette journée, répartie du vendredi 11 avril au mardi 22 avril 2025.

Le match entre Monaco et l’OM aura lieu le samedi 12 avril à 17h00. Il sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1. Ce duel s’annonce crucial dans la course à l’Europe entre deux équipes du haut de tableau.

La journée a débuté le vendredi 11 avril à 20h45 avec l’affiche RC Lens – Stade de Reims, diffusée sur DAZN. Les Rémois ont surpris les Nordistes en les battant sur le score de 2-0 ! Les Sang et Or sont désormais à 10 points des Marseillais et vont se battre pour être européens malgré leur retard.

A lire : Mercato : La cote de l’ancien buteur de l’OM Luis Suárez a littéralement explosé !

Trois autres rencontres auront lieu le samedi. À 19h00, Toulouse FC recevra LOSC Lille, un match également retransmis sur DAZN. Puis, à 21h05, RC Strasbourg Alsace affrontera OGC Nice, toujours sur DAZN.

OM : Deux options bienvenues pour De Zerbi ! – https://t.co/s0iV9MjGac — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 11, 2025

Le dimanche 13 avril, trois créneaux sont prévus. À 15h00, AS Saint-Étienne accueillera le Stade Brestois 29. Ensuite, à 17h15, deux rencontres se disputeront en simultané : Angers SCO – Montpellier Hérault SC et Havre AC – Stade Rennais FC. La journée dominicale se clôturera à 20h45 avec AJ Auxerre – Olympique Lyonnais. Tous ces matchs seront diffusés sur DAZN.

Enfin, la journée se terminera exceptionnellement le mardi 22 avril à 20h45 avec FC Nantes – Paris Saint-Germain, également diffusé sur DAZN.

Cette programmation place le choc entre Monaco et Marseille au cœur de l’attention du week-end. Enjeu européen, contexte de fin de saison, et deux effectifs ambitieux : tous les ingrédients sont réunis pour un match à fort enjeu sur beIN SPORTS 1.

Découvrez la programmation TV de la 29e journée de Ligue 1