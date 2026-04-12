Ligue 1 : Lille cartonne et éjecte l’OM du podium !

Large vainqueur à Toulouse (0-4), Lille poursuit sa série impressionnante et grimpe sur le podium de Ligue 1. Conséquence directe : Marseille cède sa place dans le top 3 et se retrouve désormais quatrième à l’issue de la 29e journée.

Lille en démonstration, l’OM repasse 4e

La lutte pour le podium en Ligue 1 a connu un tournant ce dimanche. En s’imposant avec autorité sur la pelouse de Toulouse (0-4), le LOSC a signé un neuvième match consécutif sans défaite et enchaîné une quatrième victoire de rang. Une performance qui permet aux Dogues de dépasser l’Olympique de Marseille au classement.

Dans une rencontre rapidement maîtrisée, Thomas Meunier a ouvert le score dès la 23e minute, lançant parfaitement les siens. Supérieurs collectivement, les Lillois ont accentué leur avance après la pause grâce à Romain Perraud (50e) et Matias Fernandez-Pardo (55e), profitant notamment de l’infériorité numérique du TFC, réduit à dix à la 48e minute. En fin de match, Olivier Giroud a scellé le succès sur penalty (88e).

Avec ce succès net, Lille totalise désormais un point d’avance sur l’Olympique de Marseille, qui glisse à la quatrième place. Une situation qui relance totalement la course à la qualification en Ligue des champions à cinq journées de la fin.

Nice et Le Havre se neutralisent

Dans le bas du tableau, le match nul entre Nice et Le Havre (1-1) n’arrange aucune des deux formations. À l’Allianz Riviera, le HAC avait ouvert le score par Samatta (41e), avant que Abdi n’égalise pour les Aiglons (59e).

Au classement, Nice reste 15e, avec une avance limitée sur la zone rouge, tandis que Le Havre occupe la 14e place, juste devant le club azuréen. Une lutte pour le maintien toujours aussi serrée.

Pour l’Olympique de Marseille, l’enjeu est désormais clair : réagir rapidement pour ne pas laisser Lille s’installer durablement sur le podium et préserver ses ambitions européennes.