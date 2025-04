Ligue 1 : Lille et Nice s’en sortent, Brest s’incline…

En attendant le derby entre l’ASSE et l’OL à 20h45, plusieurs matchs impliquant des concurrents directs de l’OM avaient lieu, Lille – Auxerre à 15h et Nice – Angers à 17h.

À 15h00, Lille a donc accueilli l’AJ Auxerre à Pierre Mauroy. Dans un match assez moyen, les Dogues se sont imposés 3 – 1 sans trop trembler. Des réalisations de Thomas Meunier (9e), Jonathan David (43e, 90+6e) ont donc permis aux hommes de Bruno Génésio, malgré la réduction du score auxerroise (Alexsandro, CSC 92e), d’obtenir un succès crucial qui leur permet de revenir à deux points de l’OM et à seulement un point de l’AS Monaco.

Dans l’autre match qui impliquait un concurrent à la Ligue des Champions, l’OGC Nice recevait le SCO d’Angers à 17h. Dans ce duel, ce sont les Aiglons qui se sont imposés 2 – 1 grâce à des buts de Pablo Rosario (36e) et Ali Abdi (47e) contre une réalisation du jeune Yassine Belkhdim (52e). Un succès important pour les Azuréens qui restent dans la course à la qualification en Ligue des Champions aux coudes à coudes avec Lyon et Strasbourg.

Dans les autres matchs disputés à 17h, Brest s’est incliné 1-3 à domicile face à Lens après pourtant avoir ouvert le score. De son côté, Reims a réalisé une belle opération en s’imposant 1-0 contre Toulouse, ce qui lui permet de prendre cinq points d’avance sur Le Havre, actuel barragiste.

Les résultats de la 30e journée de Ligue 1