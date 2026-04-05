Ligue 1 : Lille frappe fort dans le derby et met la pression sur l’OM

Le LOSC Lille a marqué les esprits ce samedi soir en dominant largement le RC Lens (3-0) lors du derby du Nord, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Un succès net qui permet aux Dogues de grimper provisoirement sur le podium… et de mettre la pression sur l’Olympique de Marseille avant son déplacement à Monaco.

Dans une ambiance électrique au Stade Pierre-Mauroy, la rencontre a démarré fort malgré plusieurs interruptions. Rapidement, les hommes de Bruno Genesio ont pris le contrôle du jeu. Leur domination a fini par être récompensée juste avant la pause grâce à Hakon Haraldsson (44e).

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Au retour des vestiaires, Lille a accéléré. Felix Correia a profité d’une erreur défensive pour doubler la mise (49e), avant que Matias Fernandez-Pardo ne transforme un penalty (58e), scellant quasiment le sort du match.

Malgré quelques tentatives de réaction, notamment par Odsonne Edouard, Lens n’a jamais réussi à inverser la tendance. Solides et maîtrisés, les Lillois ont parfaitement géré la fin de rencontre.

Avec cette victoire convaincante, Lille confirme sa très bonne dynamique et s’invite dans la course au top 3. Un résultat qui oblige désormais Marseille à répondre, sous peine de voir la pression monter dans ce sprint final décisif.