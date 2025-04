Ligue 1 : Lille – Lyon, OM – TFC… le programme TV complet de la J28 !

La 28e journée de Ligue 1 s’annonce déterminante avec plusieurs affiches cruciales pour le classement. En clôture du week-end, l’Olympique de Marseille accueille le Toulouse FC dans un contexte brûlant, entre crise de résultats et tensions internes.

Le programme débutera vendredi avec Nice – Nantes (20h45, DAZN), suivi samedi du duel entre le PSG et Angers (17h00, beIN SPORTS 1), puis de Brest – Monaco (19h00, DAZN) et du choc Lyon – Lille (21h05, DAZN). Dimanche, place à un multiplex à 15h00 avec Lens – Saint-Étienne, suivi à 17h15 de Rennes – Auxerre, Reims – Strasbourg et Montpellier – Le Havre (tous sur DAZN). Enfin, l’OM tentera de se relancer contre Toulouse (20h45, DAZN), dans une atmosphère sous tension.

La programmation TV de la 28e journée de Ligue 1

Vendredi 4 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

OGC Nice – FC Nantes

Samedi 5 avril 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Paris Saint-Germain – Angers SCO

Samedi 5 avril 2025 à 19h00 sur DAZN

Stade Brestois 29 – AS Monaco

Samedi 5 avril 2025 à 21h05 sur DAZN

Olympique Lyonnais – LOSC Lille

Dimanche 6 avril 2025 à 15h00 sur DAZN

RC Lens – AS Saint-Étienne

Dimanche 6 avril 2025 à 17h15 sur DAZN

Stade Rennais FC – AJ Auxerre

Stade de Reims – RC Strasbourg Alsace

Montpellier Hérault SC – Havre AC

Dimanche 6 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – Toulouse FC