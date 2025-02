Ligue 1 : Lille – Monaco, OM, Lyon – PSG… le programme TV de la J23 !

Ligue 1 est de retour avec une programmation TV intéressante pour cette 23e journée qui promet des duels attrayants. Voici la totalité de ces matches :

Ce vendredi 21 février 2025, à 20h45, le match d’ouverture opposera Stade Rennais FC et Stade de Reims sur DAZN, invitant les amateurs de football à vivre un choc intense. Le week-end s’annonce tout aussi captivant : samedi 22 février, à 17h00, LOSC Lille affrontera AS Monaco sur beIN SPORTS 1, suivi de la confrontation entre AS Saint-Etienne et Angers SCO à 19h00 sur DAZN. Puis, à 21h05, AJ Auxerre se mesurera à Olympique de Marseille sur DAZN, garantissant des moments de suspense.

Les affiches Lille – Monaco et Lyon – PSG… à l’OM d’en profiter à Auxerre !

Le dimanche 23 février 2025, le spectacle se poursuivra avec un coup d’envoi à 15h00 sur DAZN avec le duel entre FC Nantes et RC Lens. À 17h15, trois rencontres passionnantes seront diffusées : OGC Nice contre Montpellier Hérault SC, RC Strasbourg Alsace face à Stade Brestois 29 et Havre AC contre Toulouse FC. Le soir, à 20h45, le choc ultime opposera Olympique Lyonnais à Paris Saint-Germain sur DAZN. L’OM peut réaliser un bon coup au classement à condition de réaliser un gros match à Auxerre !

Voici le programme de la 23e journée de Ligue 1. Quels sont vos pronostics ? Le programme complet : https://t.co/3zA6agP2V7 pic.twitter.com/Ef156IRliq — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 21, 2025

Voici la programmation TV de la 23e journée de Ligue 1

Vendredi 21 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Stade Rennais FC – Stade de Reims

Samedi 22 février 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

LOSC Lille – AS Monaco

Samedi 22 février 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Saint-Etienne – Angers SCO

Samedi 22 février 2025 à 21h05 sur DAZN

AJ Auxerre – Olympique de Marseille

Dimanche 23 février 2025 à 15h00 sur DAZN

FC Nantes – RC Lens

Dimanche 23 février 2025 à 17h15 sur DAZN

OGC Nice – Montpellier Hérault SC

RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29

Havre AC – Toulouse FC

Dimanche 23 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain