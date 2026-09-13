Ligue 1 : l’OM battu, Monaco accroché… les résultats de la 4e journée avant les matches de ce dimanche !

La 4e journée de Ligue 1 a déjà livré plusieurs enseignements. Battu vendredi soir à Rennes (1-0), l’OM a enchaîné une troisième défaite consécutive. Samedi, Monaco a été accroché à Strasbourg, tandis que Lyon et le Paris FC se sont neutralisés. Trois rencontres restent au programme ce dimanche.

Rennes enfonce l’OM, Monaco freiné

La journée avait débuté vendredi soir par la nouvelle défaite de l’OM à Rennes (1-0). Marseille reste donc bloqué à trois points après quatre journées, avec désormais trois revers consécutifs.

Samedi après-midi, Strasbourg et Monaco se sont quittés sur un match nul 1-1. Un résultat qui empêche les Monégasques de poursuivre leur début de saison parfait.

Dans la soirée, Auxerre a décroché sa première victoire de la saison en battant Nice 1-0. Le Havre et Angers n’ont pas réussi à se départager (0-0), tout comme le Paris FC et Lyon (0-0).

À Lorient, Toulouse a arraché le nul après avoir été mené 2-0 : 2-2 au coup de sifflet final.

Les résultats de vendredi et samedi

Rennes 1-0 OM

Strasbourg 1-1 Monaco

Auxerre 1-0 Nice

Le Havre 0-0 Angers

Lorient 2-2 Toulouse

Paris FC 0-0 Lyon

Trois matches encore au programme ce dimanche

La 4e journée se terminera ce dimanche avec trois rencontres.

Lille – Troyes : 15h00

Le LOSC peut profiter de cette journée pour rester au contact des équipes de tête.

Le Mans – Lens : 17h15

Lens tentera de se relancer après un début de saison irrégulier.

Brest – PSG : 20h45

Le Paris Saint-Germain clôturera cette 4e journée en Bretagne. Le club parisien aura également un œil sur son prochain rendez-vous en Ligue 1 : le déplacement au Vélodrome pour affronter l’OM.

Cette journée laisse pour l’instant Rennes et Monaco en tête avec 10 points, tandis que Paris FC et Lyon comptent huit unités après leur match nul de samedi.