Ligue 1 : L’OM dans une course à 5 pour les deux places sur le podium !

Alors que le Paris Saint-Germain file vers un nouveau titre et pourrait être sacré dès la prochaine journée, la bataille pour les places en Ligue des champions s’annonce intense. Derrière le leader, six équipes se tiennent en seulement six points, promettant une fin de saison sous haute tension.

L’OM veut sécuriser sa deuxième place

Actuellement deuxième avec 49 points, l’Olympique de Marseille ambitionne un retour en Ligue des champions, une compétition qu’il n’a plus disputée depuis près de trois ans. Cependant, les hommes de Roberto De Zerbi traversent une période compliquée, comme en témoigne la défaite face au PSG (3-1) avant la trêve internationale. Avec huit journées encore à disputer, dont deux déplacements périlleux à Monaco et Lille, l’OM devra montrer plus de régularité pour assurer une qualification directe.

Calendrier de l’OM

27e journée : Reims-OM

28e journée : OM-Toulouse

29e journée : Monaco-OM

30e journée : OM-Montpellier

31e journée : OM-Brest

32e journée : LOSC-OM

33e journée : Le Havre-OM

34e journée : OM-Rennes

Monaco en embuscade

Troisième avec 47 points, l’AS Monaco peut encore rêver de doubler Marseille, mais doit aussi surveiller ses arrières. L’équipe dirigée par Adi Hütter manque de constance mais peut compter sur son buteur danois Mika Biereth pour faire la différence. Le club de la Principauté s’apprête à disputer trois matchs clés, dont un derby face à Nice, un déplacement à Brest, et la réception de l’OM.

Calendrier de Monaco :

27e journée : Monaco-Nice

28e journée : Brest-Monaco

29e journée : Monaco-OM

30e journée : Monaco-Strasbourg

31e journée : Le Havre-Monaco

32e journée : ASSE-Monaco

33e journée : Monaco-OL

34e journée : Lens-Monaco

Nice, un outsider à surveiller

Avec 47 points, l’OGC Nice a connu une période difficile en Coupe de France et en Ligue Europa, mais son redressement en Ligue 1 lui permet de rester en course pour le podium. Malgré un revers contre Lyon (1-0) début mars, les hommes de Franck Haise ont montré une belle dynamique en enchaînant six matchs sans défaite. Un succès à Monaco pourrait leur permettre de frapper un grand coup.

Calendrier de Nice :

27e journée : Monaco-Nice

28e journée : Nice-Nantes

29e journée : Strasbourg-Nice

30e journée : Nice-Angers

31e journée : PSG-Nice

32e journée : Nice-Reims

33e journée : Rennes-Nice

34e journée : Nice-Brest

Lyon et Lille en embuscade

Cinquième avec 45 points, l’OL de Paulo Fonseca poursuit son redressement. Malgré des difficultés financières et un revers contre le PSG (2-3), les Lyonnais restent redoutables et comptent sur un calendrier favorable pour jouer les trouble-fêtes.

De son côté, le LOSC (44 points) peine à enchaîner en championnat malgré une belle campagne en Ligue des champions. Avec des rencontres face à Lyon, l’OM et Brest, les Dogues auront fort à faire pour accrocher le podium.

Un sprint final haletant

Avec des écarts minimes et un calendrier relevé, la course au podium de Ligue 1 promet d’être indécise jusqu’à la dernière journée. Si l’OM et Monaco semblent tenir la corde, Nice, Lyon, Lille et Strasbourg restent en embuscade, prêts à profiter de la moindre défaillance.