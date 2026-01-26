Ligue 1 : l’OM frappe fort face à Lens, Lyon et Strasbourg grands gagnants de la 19e journée !

La 19e journée de Ligue 1 a livré un week-end riche en enseignements. Vainqueur convaincant de Lens au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille confirme sa dynamique, tandis que Lyon et Strasbourg ont marqué les esprits dimanche. En tête, le PSG a profité des faux pas de ses poursuivants pour s’installer seul en tête du classement.

L’OM solide au Vélodrome, Lens décroche

Samedi soir, l’Olympique de Marseille a parfaitement négocié la réception du RC Lens en s’imposant 3-1 au Stade Vélodrome. Les Marseillais ont livré une prestation maîtrisée, confirmant les progrès observés ces dernières semaines sous la direction de Roberto De Zerbi. Efficace offensivement et sérieux dans l’intensité, l’OM a su exploiter les temps forts pour faire la différence.

Ce succès permet au club phocéen de rester pleinement engagé dans la course aux places européennes, tout en profitant de la défaite d’un concurrent direct. Lens, battu à Marseille, a laissé passer une occasion de rester au contact du haut de tableau dans une journée marquée par plusieurs retournements de situation.

Dans le même temps, le PSG a pris les commandes du championnat grâce à une courte mais précieuse victoire sur la pelouse d’Auxerre (0-1). Un succès suffisant pour s’emparer de la place de leader après cette 19e journée.

🆕👑 Le @PSG_inside est le NOUVEAU leader de la @Ligue1 ! Ce championnat est juste : ___________ (𝑁𝐷𝐿𝑅 : 𝑖𝑛𝑠𝑒́𝑟𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡 📝) pic.twitter.com/rPrrmg13Zn — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) January 25, 2026

Lyon et Strasbourg frappent fort, Monaco cale encore

Dimanche, les regards se sont tournés vers les performances spectaculaires de Lyon et de Strasbourg. En déplacement à Metz, l’OL s’est largement imposé (2-5), confirmant une nette montée en puissance. Une victoire importante dans la course aux places européennes, avec une efficacité offensive retrouvée.

À Lille, le LOSC a vécu une soirée compliquée. Les Nordistes ont lourdement chuté à domicile face à Strasbourg (1-4), l’une des grosses surprises du week-end. Le club alsacien réalise ainsi l’une des meilleures opérations comptables de la journée.

En revanche, Monaco continue de marquer le pas. Tenu en échec au Havre (0-0), le club de la Principauté enchaîne les matches sans victoire et se retrouve désormais à une inhabituelle 10e place. Nice, de son côté, a su se rassurer en allant s’imposer largement à Nantes (1-4), prenant de l’air sur la zone dangereuse.

En bas de tableau, Auxerre et Metz, toujours derniers avec 12 points, n’ont pas su enrayer leur série négative. Une situation préoccupante à l’approche d’une phase retour décisive pour le maintien.

Les résultats de la 19e journée de Ligue 1

Auxerre – PSG : 0-1

Rennes – Lorient : 0-2

Le Havre – Monaco : 0-0

Marseille – Lens : 3-1

Nantes – Nice : 1-4

Metz – OL : 2-5

Brest – Toulouse : 0-2

Paris FC – Angers : 0-0

LOSC – Strasbourg : 1-4

Cette 19e journée confirme une Ligue 1 plus ouverte que jamais derrière le leader parisien, avec un OM toujours en embuscade et une lutte européenne particulièrement dense.