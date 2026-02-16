Ligue 1 : l’OM à 5 points du podium après la 22e journée !

Accrochée à domicile, l’Olympique de Marseille voit le haut du tableau s’éloigner. Le nul concédé face à Strasbourg, combiné aux autres résultats du week-end, place les Marseillais à cinq longueurs du podium. Une opération comptable frustrante dans la course aux places européennes.

La 22e journée de Ligue 1 a redistribué plusieurs cartes en haut du classement Ligue 1. Vendredi, Rennes a créé la surprise en dominant le Paris Saint-Germain (3-1), pendant que Monaco a pris le dessus sur Nantes (3-1). Deux résultats qui ont immédiatement resserré les écarts.

L’OM laisse filer des points au Vélodrome

Samedi, l’Olympique de Marseille a été tenu en échec par Strasbourg (2-2). Dans une rencontre animée, les Marseillais n’ont pas réussi à verrouiller leur avantage, laissant échapper deux points précieux. Ce nul pèse lourd dans la lutte pour le podium Ligue 1.

Dans le même temps, Lille et Brest se sont neutralisés (1-1), tandis que Lens a surclassé le Paris FC (5-0). Autant de résultats qui maintiennent une forte densité dans la première moitié du tableau.

Vendredi 13 février

Rennes 3-1 PSG

Monaco 3-1 Nantes

Samedi 14 février

OM 2-2 Strasbourg

Lille 1-1 Brest

Paris FC 0-5 Lens

Dimanche 15 février

Le Havre 2-1 Toulouse

Metz 1-3 Auxerre

Lorient 2-0 Angers

Lyon 2-0 Nice

Une pression accrue dans la course européenne

Dimanche, Le Havre s’est imposé face à Toulouse (2-1), Auxerre a gagné à Metz (3-1), Lorient a battu Angers (2-0), et Lyon a dominé Nice (2-0). Ces performances confirment la dynamique de plusieurs concurrents directs.

Conséquence directe : l’Olympique de Marseille se retrouve à cinq points du podium. Un écart encore rattrapable, mais qui oblige désormais les Marseillais à enchaîner rapidement pour ne pas voir la bataille européenne se compliquer davantage.

Dans un championnat toujours aussi serré, chaque journée devient stratégique. Pour l’OM, les prochaines échéances s’annoncent déjà décisives dans la quête d’une place parmi les trois premiers du classement Ligue 1.