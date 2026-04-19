Ligue 1 : L’OM perd sa 4e place !

Battu par Lorient (2-0), l’Olympique de Marseille recule au classement de Ligue 1. La victoire nette du Stade Rennais à Strasbourg (3-0) permet aux Bretons de s’emparer de la quatrième place. Les Marseillais pointent désormais à deux longueurs du podium.

Rennes dépasse l’OM, Strasbourg impuissant

La lutte pour les places européennes s’intensifie en Ligue 1. Ce dimanche, le Stade Rennais FC a frappé fort en s’imposant largement sur la pelouse du RC Strasbourg Alsace (0-3). Face à une équipe alsacienne remaniée, les joueurs de Franck Haise ont maîtrisé leur sujet.

Les Rennais ont ouvert le score par Esteban Lepaul (20e), avant de creuser l’écart en seconde période grâce à Breel Embolo (50e) puis Mousa Al-Tamari (52e). Une efficacité qui leur permet de doubler l’OM au classement.

Marseille sanctionné après sa défaite

Cette évolution au classement est directement liée au revers subi par l’Olympique de Marseille face au FC Lorient (2-0) plus tôt dans le week-end. Une contre-performance qui coûte cher aux hommes de Marseille, désormais cinquièmes.

Avec ce scénario, l’OM se retrouve à un point de la quatrième place occupée par Rennes et à deux unités du podium. Dans le même temps, l’AS Monaco a concédé un match nul (2-2) face à Auxerre, maintenant un écart serré dans la course aux premières places.

À l’approche de la fin de saison, chaque résultat pèse lourd. L’Olympique de Marseille voit ses concurrents directs prendre l’avantage, relançant totalement la bataille pour la qualification européenne.