Ligue 1 : L’OM peut avoir de gros regrets après PSG-Lyon

L’Olympique de Marseille a reçu ce vendredi soir le MHSC au Vélodrome. Le match nul ne suffira pas pour conserver la deuxième place mais en plus, les Marseillais peuvent avoir des regrets…

La trêve internationale est terminée, retour de l’Olympique de Marseille au Vélodrome pour la réception du MHSC ce vendredi soir. Malheureusement cette rencontre ne s’est pas soldée par une prise des trois points des Marseillais. Après ce match, les concurrents se sont affrontés avec un gros choc entre le RC Lens et le Stade Rennais, ce samedi soir.

Les Nordistes ont réussi leur déplacement en prenant les 3 points grâce à un but de la tête de Lois Openda… Avec cette victoire, les Lensois prennent la deuxième place aux Marseillais au goal average.

Pour terminer cette journée de Ligue 1, le PSG a reçu Lyon au Parc des Princes dimanche soir. Victoire surprise des joueurs de Laurent Blanc qui aurait pu faire les affaires de l’OM. Avec une victoire face à Montpellier, ils auraient pu revenir à 4 points de l’actuel leader du championnat.

⌛️ Fin du match au Parc des Princes. #PSGOL I 0-1 pic.twitter.com/qaV0tblRAw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2023

LE PROGRAMME DE LA J29

OM 1–1 MHSC

AJ Auxerre 1–0 Troyes

Rennes 0–1 RC Lens

LOSC 3–1 FC Lorient

Clermont 2–1 Ajaccio

Angers SCO 1–1 Nice

Brest 3–1 Toulouse

FC Nantes 0–3 Reims

AS Monaco 4–3 Strasbourg

PSG 0-1 Lyon

🗣️ Samuel Gigot : « Je n’arrive pas trop à comprendre parce qu’on a un public énorme. » Le défenseur de l’OM ne comprend pas pourquoi les Marseillais n’y arrivent plus à domicile.#OMMHSC I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/e309QDXKXA — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2023

« C’était un match encore compliqué. On prend un but d’entrée et on court après le score du coup. On a la chance d’égaliser rapidement. Je n’arrive pas à comprendre parce qu’on a un public qui est toujours derrière nous, à nous pousser jusqu’à la dernière minute. Tous les matchs sont compliqués. Toutes les équipes accrochent et ça va être difficile jusqu’à la fin. Mais on ne va pas lâcher. Dès la semaine prochaine on va s’y remettre avec un gros match qui arrive. Il faut avancer. On n’est pas la hauteur sur les derniers matchs. Mais on va se réveiller. » Samuel Gigot – Source : Prime Video (31/03/2023)