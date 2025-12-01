Ligue 1 : l’OM peut avoir des regrets !

La 14e journée de Ligue 1 a livré un classement resserré en tête… et un constat amer pour l’Olympique de Marseille, qui passe 3e, mais qui peut clairement nourrir des regrets après avoir concédé un match nul 2–2 face à Toulouse dans les dernières minutes au Vélodrome.

Dans une rencontre spectaculaire, l’OM — d’abord mené — avait réussi à inverser la tendance avant de se faire rejoindre en fin de match. Un scénario dont se serait bien passé le club marseillais, déjà lancé dans une lutte intense pour rester solidement ancré dans le top 3. Ce point perdu dans les ultimes instants pèse d’autant plus lourd que plusieurs concurrents directs ont gagné ce week-end.

Une journée décisive en haut comme en bas du classement

Le haut de tableau a été marqué par une véritable sensation : la victoire de Monaco, vainqueur du PSG (1–0) au terme d’un match où les Monégasques ont affiché une organisation rigoureuse malgré un carton rouge en fin de partie. Un succès majeur qui relance pleinement l’ASM, désormais en embuscade derrière l’OM.

De son côté, Lens continue de confirmer sa montée en puissance. Grâce à un match maîtrisé et une victoire 2–1 à Angers, les Sang et Or restent solidement positionnés dans la course au podium. Brest, également vainqueur à Strasbourg (2–1), poursuit sur sa dynamique impressionnante et se rapproche encore des places européennes.

Dans les autres rencontres, Rennes s’impose à Metz (1–0) avec sérieux, tandis que Lille arrache un succès précieux au Havre (1–0) dans les dernières minutes malgré une infériorité numérique. Lorient signe une belle performance en dominant Nice (3–1) et Lyon retrouve de l’efficacité en s’imposant 3–0 contre Nantes, profitant d’une expulsion juste avant la pause.

Au milieu de ces résultats, le nul entre Paris FC et Auxerre (1–1) apparaît logique au vu du contenu, les deux équipes se neutralisant dans une rencontre ouverte.

Un classement qui se resserre

Au terme de cette 14e journée, l’OM reste 3e, mais voit ses poursuivants revenir dangereusement. Si le résultat contre Toulouse laisse un goût amer, les Marseillais gardent toutes les cartes en main. Mais dans un championnat aussi disputé, chaque point perdu pourrait compter lourd au printemps.