Ligue 1 : l’OM renoue avec le podium ! Les résultats et le classement après la J25 !

Grâce à sa victoire 1-0 sur la pelouse de Toulouse samedi, l’Olympique de Marseille s’est relancé dans la course aux places européennes. Le club phocéen profite des résultats de la 25e journée de Ligue 1 pour retrouver la 3e place du classement. Un succès précieux dans un week-end charnière pour le haut de tableau.

Mason Greenwood offre la victoire à l’OM à Toulouse

L’essentiel était là pour l’Olympique de Marseille. En déplacement au Stadium, les hommes de Habib Beye se sont imposés face au Toulouse FC (0-1) lors de la 25e journée de Ligue 1. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Mason Greenwood en première période, permettant aux Marseillais de repartir avec trois points précieux.

Cette victoire intervient quelques jours après l’élimination de l’OM face à Toulouse en Coupe de France, offrant ainsi une forme de revanche sportive aux Phocéens. Dans un match globalement maîtrisé avant une fin de rencontre plus tendue, les Marseillais ont su conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Tous les résultats de cette J25 ! #Ligue1 pic.twitter.com/hnOo6uE1nK — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 8, 2026

La 25e journée de Ligue 1, disputée du 6 au 8 mars 2026, a débuté par une surprise majeure avec la victoire de l’AS Monaco sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-1) au Parc des Princes vendredi soir. Les Monégasques se sont imposés grâce notamment à Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin et Folarin Balogun, infligeant au PSG sa première défaite à domicile de la saison en championnat. Samedi, l’Olympique de Marseille a pris le meilleur sur Toulouse (1-0) grâce à un but de Mason Greenwood, tandis que Angers s’est imposé à Nantes (1-0) et Auxerre a été tenu en échec par Strasbourg (0-0).

Dimanche soir, la 25e journée de Ligue 1 s’est conclue par un match nul entre l’Olympique Lyonnais et le Paris FC (1-1) au Groupama Stadium. Longtemps menés après l’ouverture du score de Marshall Munetsi en seconde période (63e), les Lyonnais ont finalement arraché l’égalisation dans le temps additionnel grâce à un penalty transformé par Corentin Tolisso (90+6). Ce point permet à l’OL d’éviter une troisième défaite consécutive en championnat, mais constitue une mauvaise opération dans la course au podium, puisque **l’Olympique de Marseille est revenu à hauteur après sa victoire à Toulouse la veille. De son côté, le Paris FC, promu cette saison, peut nourrir des regrets après avoir longtemps tenu la victoire à Lyon.

Classement : l’Olympique de Marseille remonte à la 3e place

Ce succès permet à l’Olympique de Marseille de remonter provisoirement sur le podium de Ligue 1 après cette 25e journée. Le club marseillais profite de cette victoire pour repasser à la 3e place, un point devant l’Olympique Lyonnais, alors que la journée se poursuivait encore dimanche.

L’OM est 3e après cette 25e journée de L1 ! pic.twitter.com/ghXlnDiry8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 8, 2026

Au classement, le haut de tableau reste dominé par le Paris Saint-Germain, solide leader du championnat cette saison. Derrière, la bataille pour les places européennes demeure très serrée entre plusieurs clubs, dont l’AS Monaco, l’OL et l’OM, chaque point pouvant avoir un impact direct sur la qualification pour la Ligue des champions.

Pour l’OM, ce résultat prolonge également la dynamique positive observée en championnat après la victoire obtenue face à l’Olympique Lyonnais lors de la journée précédente. Une série qui permet aux Marseillais de rester pleinement engagés dans la lutte pour le podium à neuf journées de la fin de la saison.