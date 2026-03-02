Ligue 1 : l’OM s’impose et se rapproche du podium… Les résultats complets et classement après la J24 !

Après la 24e journée de Ligue 1 McDonald’s, l’Olympique de Marseille a décroché un succès important en battant l’Olympique Lyonnais 3-2 et se replace dans la course au podium. Retrouvez ci-dessous les résultats complets de la journée ainsi que le classement actualisé des 10 premiers.

Résultats complets de la 24e journée

Voici les scores de tous les matchs de la 24e journée de Ligue 1 McDonald’s :

RC Strasbourg 1-1 RC Lens

1-1 Stade Rennais FC 1-0 Toulouse FC

1-0 AS Monaco 2-0 Angers SCO

2-0 Le Havre AC 0-1 Paris Saint-Germain

0-1 Paris FC 1-0 OGC Nice

1-0 LOSC Lille 1-0 FC Nantes

1-0 FC Lorient 2-2 AJ Auxerre

2-2 FC Metz 0-1 Stade Brestois 29

0-1 Olympique de Marseille 3-2 Olympique Lyonnais

Cette 24e journée a été marquée par plusieurs matchs serrés et des victoires précieuses pour des clubs en lutte pour l’Europe ou le maintien, en particulier la victoire de l’OM dans un Olympico décisif.

Classement des 10 premiers après 24 journées

À l’issue de cette 24e journée, le classement de Ligue 1 McDonald’s est le suivant :

Paris Saint-Germain – 57 points RC Lens – 53 points Olympique Lyonnais – 45 points Olympique de Marseille – 43 points Lille OSC – 40 points Stade Rennais FC – 40 points AS Monaco – 37 points RC Strasbourg – 35 points Stade Brestois 29 – 33 points FC Lorient – 33 points

Ce classement place l’OM à seulement deux points de Lyon, troisième, et à cinq points du RC Lens, solide deuxième derrière le leader Paris Saint-Germain.

LE BUT DE LA VICTOIRE SIGNÉ AUBA 🕺 pic.twitter.com/FhM6cLv906 — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) March 1, 2026

Fort de sa victoire 3-2 contre l’OL, l’Olympique de Marseille se relance dans la lutte pour les places européennes, avec l’objectif de revenir dans le top 3 qualificatif pour la Ligue des Champions. Ce succès dans un match à haute intensité peut constituer un tournant dans la dynamique marseillaise, dans un championnat désormais très serré derrière le duo de tête.