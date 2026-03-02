Info Chrono
Ligue 1 : l'OM s'impose et se rapproche du podium… Les résultats complets et classement après la J24 !
OM Actualités

Ligue 1 : l’OM s’impose et se rapproche du podium… Les résultats complets et classement après la J24 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Ligue 1 logo - Photo by Icon Sport

Après la 24e journée de Ligue 1 McDonald’s, l’Olympique de Marseille a décroché un succès important en battant l’Olympique Lyonnais 3-2 et se replace dans la course au podium. Retrouvez ci-dessous les résultats complets de la journée ainsi que le classement actualisé des 10 premiers.

Résultats complets de la 24e journée

 

Voici les scores de tous les matchs de la 24e journée de Ligue 1 McDonald’s :

  • RC Strasbourg 1-1 RC Lens
  • Stade Rennais FC 1-0 Toulouse FC
  • AS Monaco 2-0 Angers SCO
  • Le Havre AC 0-1 Paris Saint-Germain
  • Paris FC 1-0 OGC Nice
  • LOSC Lille 1-0 FC Nantes
  • FC Lorient 2-2 AJ Auxerre
  • FC Metz 0-1 Stade Brestois 29
  • Olympique de Marseille 3-2 Olympique Lyonnais

 

Cette 24e journée a été marquée par plusieurs matchs serrés et des victoires précieuses pour des clubs en lutte pour l’Europe ou le maintien, en particulier la victoire de l’OM dans un Olympico décisif.

 

Classement des 10 premiers après 24 journées

À l’issue de cette 24e journée, le classement de Ligue 1 McDonald’s est le suivant :

  1. Paris Saint-Germain – 57 points
  2. RC Lens – 53 points
  3. Olympique Lyonnais – 45 points
  4. Olympique de Marseille – 43 points
  5. Lille OSC – 40 points
  6. Stade Rennais FC – 40 points
  7. AS Monaco – 37 points
  8. RC Strasbourg – 35 points
  9. Stade Brestois 29 – 33 points
  10. FC Lorient – 33 points

Ce classement place l’OM à seulement deux points de Lyon, troisième, et à cinq points du RC Lens, solide deuxième derrière le leader Paris Saint-Germain.

 

 

Fort de sa victoire 3-2 contre l’OL, l’Olympique de Marseille se relance dans la lutte pour les places européennes, avec l’objectif de revenir dans le top 3 qualificatif pour la Ligue des Champions. Ce succès dans un match à haute intensité peut constituer un tournant dans la dynamique marseillaise, dans un championnat désormais très serré derrière le duo de tête.

