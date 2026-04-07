Ligue 1 : L’OM va devoir battre les “petits” !

Malgré deux revers consécutifs face à Lille et Monaco, l’Olympique de Marseille reste pleinement engagé dans la bataille pour le podium en Ligue 1. À six journées de la fin, le calendrier apparaît comme un levier majeur pour rebondir. Une opportunité à saisir pour les hommes d’Habib Beye.

Un retard limité malgré les faux pas

Les défaites face à Lille puis Monaco ont coûté cher à l’Olympique de Marseille, désormais sorti du podium. Battus 1-2 par Monaco lors de la dernière journée, les Marseillais ont laissé filer des points précieux dans un sprint final particulièrement serré.

Avec 49 points, l’OM reste toutefois au contact direct de ses concurrents. Derrière Lens, solide leader du peloton de poursuivants, Monaco, Lille, Lyon et Rennes se tiennent en quelques unités. La lutte pour les places qualificatives en Ligue des champions reste donc totalement ouverte à six journées du terme.

Dans ce contexte, chaque match devient décisif, mais la situation marseillaise demeure loin d’être compromise.

Avant une possible finale face à Rennes, l’OM va devoir retrouver son efficacité face à des clubs moins cotés… pic.twitter.com/8vIlfNLwTV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 7, 2026

Un calendrier favorable pour l’OM

L’un des principaux atouts de l’OM réside dans son calendrier Ligue 1. Contrairement à certains rivaux, le club phocéen ne dispute plus que le championnat. Un avantage non négligeable dans la gestion physique et mentale de l’effectif.

Le programme s’annonce globalement accessible, avec plusieurs rencontres face à des équipes de la seconde moitié de tableau : Metz, Lorient, Nantes ou encore Le Havre. Sur le papier, ces affiches offrent une réelle opportunité d’engranger des points.

Deux rencontres apparaissent néanmoins plus relevées : la réception de Nice et la dernière journée face à Rennes, qui pourrait s’avérer décisive dans la course au podium.

Des concurrents sous pression

Dans le même temps, les adversaires directs de l’Olympique de Marseille doivent composer avec des contraintes supplémentaires. Lens enchaîne avec un calendrier dense, incluant une demi-finale de Coupe de France et un match en retard contre le PSG.

Lyon, de son côté, doit affronter plusieurs concurrents directs, ce qui complique sa progression. Lille, Monaco et Rennes disposent d’un calendrier plus équilibré, mais restent exposés à des confrontations clés susceptibles de redistribuer les cartes.

Une fin de saison sous haute tension

Le sprint final s’annonce indécis jusqu’au bout. Pour l’OM, la priorité sera claire : battre les équipes à sa portée pour rester dans la course à la Ligue des champions.

La régularité sera déterminante dans une lutte aussi serrée. Avec un calendrier favorable OM et aucune distraction extérieure, les Marseillais disposent d’un contexte propice pour relancer leur dynamique. Reste désormais à traduire cet avantage sur le terrain.