Ligue 1 : Lyon arrache un match nul sur un penalty dans les arrêts de jeu… l’OM est 3e !

Dans le dernier match de la 25e journée, Lyon a arraché un point face au PFC, pas suffisant pour repasser devant l’OM au classement !

L’OL a d’abord dominé la possession en début de match sans réellement se montrer dangereux face à un bloc parisien bien organisé. Les Lyonnais tentent surtout leur chance par Karabec, Tessmann ou Himbert, mais leurs frappes ne trouvent pas le cadre. Le PFC répond progressivement, notamment avec Simon et Ikoné qui apportent du danger sur les côtés. Les deux équipes se créent quelques situations, comme la reprise de Merah proche de la barre ou une tête de Camara sur corner. Malgré ces opportunités, les défenses prennent le dessus et les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge.

L’OM est 3e après cette 25e journée de L1 ! pic.twitter.com/ghXlnDiry8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 8, 2026

L’OM reste 3e !

🖐️ Penalty pour l’@OL dans les arrêts de jeu après étude vidéo ! Que pensez-vous de cette décision ?#OLPFC pic.twitter.com/trpu56cshG — L1+ (@ligue1plus) March 8, 2026



Au retour des vestiaires, le PFC se montre plus entreprenant et se procure rapidement plusieurs occasions, dont une énorme opportunité pour Krasso. Les Parisiens finissent par ouvrir le score à la 62e minute grâce à Munetsi, qui reprend un ballon repoussé par Greif après une frappe de Matondo, un but finalement validé par la VAR. Lyon tente de réagir avec plusieurs changements et quelques tentatives d’Endrick ou Karabec, mais peine à inquiéter Trapp. Dans le temps additionnel, le PFC manque la balle du 2-0 lorsque Munetsi est stoppé par Greif avant que la reprise de Koleosho ne touche la barre. Sur l’action suivante, la VAR accorde un penalty à l’OL pour une main de Gory dans la surface. Tolisso transforme la sanction à la 90e+6 minute et permet aux Lyonnais d’arracher le match nul.