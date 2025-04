Ligue 1 : Lyon et Lille font le travail, Montpellier vers la Ligue 2… Les résultats complet de la J29 !

La 29e journée de Ligue 1 s’est montrée intéressante avec plusieurs rencontres importantes, dont le choc entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille.

La journée a donc débuté le vendredi 11 avril à 20h45 avec l’affiche RC Lens – Stade de Reims, diffusée sur DAZN. Les Rémois ont surpris les Nordistes en les battant sur le score de 2-0 ! Les Sang et Or sont désormais à 10 points des Marseillais et vont se battre pour être européens malgré leur retard.

Le match entre Monaco et l’OM a lui eu lieu ce samedi. Dans ce choc tant attendu, les olympiens ont une nouvelle fois chuté lourdement en s’inclinant 3 – 0 sur le rocher.

Ce samedi à 19h00, Toulouse FC a reçu le LOSC Lille, un match dans lequel tout s’est joué en première mi-temps. Les 3 buts du match ont en effet été inscrits dans le premier acte. Score final, 1 – 2 pour le LOSC qui met la pression sur l’OM en revenant à seulement 2 petits points.

A 21h05, c’est le RC Strasbourg Alsace qui affrontait l’OGC Nice. Dans ce duel européen, aucune des deux équipes n’a pris le dessus sur l’autre. S’ils avaient ouvert le score en première mi-temps, les Niçois se sont relâchés en début de seconde période, ce qui a permis aux strasbourgeois d’égaliser et même de prendre l’avantage. Toutefois, les Azuréens ont réussi à accrocher un point en toute fin de match grâce à un but de Youssouf Ndayishimye. (2-2)

Ce dimanche, l’AS Saint-Étienne accueillait le Stade Brestois 29. Un match qui s’est montré assez spectaculaire et prolifique avec 6 buts. Une rencontre où les brestois ont pris l’avantage à 3 reprises sans réussir à le conserver la faute à de jolies réalisations stéphanoises. Score final, un match nul 3-3 qui n’arrange pas les brestois qui ratent une occasion de se replacer dans la course à l’Europe.

Ensuite, à 17h15, deux rencontres se sont disputées en simultané : Angers SCO – Montpellier Hérault SC et Havre AC – Stade Rennais FC. Dans la 1ère rencontre les angevins se sont imposés sans soucis 2 – 0 face à des Montpelliérains qui semblent d’ores et déjà condamnés à la relégation en Ligue 2. La seconde affiche a vu les hommes d’Habib Beye surclassés 5-1 les Havrais d’André Ayew qui retrouvent la place de barragiste après la victoire du Stade de Reims face au RC Lens.

La journée dominicale s’est clôturé à avec AJ Auxerre – Olympique Lyonnais. Dans ce duel, ce sont les lyonnais qui ont dominé les débats 1 – 3 face à des Auxerrois qui n’auront réagis que trop tard. Un succès importantissime pour les lyonnais qui se relancent dans la course à la Ligue des Champions en revenant à 1 longueur des phocéens.

Enfin, la journée se terminera exceptionnellement le mardi 22 avril à 20h45 avec FC Nantes – Paris Saint-Germain, également diffusé sur DAZN.

🚨🚨 OFFICIEL ! LE CLASSEMENT DINGUE DE LA LIGUE 1 À LA 29ÈME JOURNÉE ! 🥵🇫🇷 À quelle PLACE se situe votre club de cœur ? ♥️ pic.twitter.com/irH9tPI6dH — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 13, 2025

Découvrez les résultats complets de la 29e journée de Ligue 1