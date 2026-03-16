Ligue 1 : Lyon tenu en échec, Rennes battu… Marseille fait une bonne opération !

La 26ᵉ journée de Ligue 1 a souri à Olympique de Marseille. Vendredi, les Marseillais ont lancé le week-end avec une victoire compliquée mais précieuse contre AJ Auxerre (1-0). Un succès d’autant plus important que plusieurs concurrents directs ont laissé des points.

Dimanche, Olympique Lyonnais a été tenu en échec sur la pelouse du Le Havre AC (0-0). Malgré la supériorité numérique après l’expulsion havraise à la 56ᵉ minute, les Lyonnais n’ont pas trouvé la faille et enchaînent un sixième match sans victoire toutes compétitions confondues.

Dans le même temps, Stade Rennais s’est incliné à domicile face au Lille OSC (1-2). Un revers qui complique la course des Bretons vers les places européennes et qui profite à Marseille, solidement installé sur le podium. Après cette 26ᵉ journée de Ligue 1, Olympique de Marseille (3ᵉ) compte 49 points et possède cinq longueurs d’avance sur le Lille OSC (5ᵉ, 44 pts), vainqueur à Rennes et qui doit venir au Vélodrome la semaine prochaine !

L’OM devance également Olympique Lyonnais (4ᵉ, 43 pts) de six points, AS Monaco (6ᵉ, 43 pts) de six points et Stade Rennais (7ᵉ, 41 pts) de huit points.

Résultats de la 26ᵉ journée

Vendredi 13 mars

Olympique de Marseille 1-0 AJ Auxerre

Samedi 14 mars

FC Lorient 2-1 RC Lens

Angers SCO 0-2 OGC Nice

AS Monaco 2-0 Stade Brestois 29

Dimanche 15 mars