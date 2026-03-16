Ligue 1 : Lyon tenu en échec, Rennes battu… Marseille fait une bonne opération !

La 26ᵉ journée de Ligue 1 a souri à Olympique de Marseille. Vendredi, les Marseillais ont lancé le week-end avec une victoire compliquée mais précieuse contre AJ Auxerre (1-0). Un succès d’autant plus important que plusieurs concurrents directs ont laissé des points.
Dimanche, Olympique Lyonnais a été tenu en échec sur la pelouse du Le Havre AC (0-0). Malgré la supériorité numérique après l’expulsion havraise à la 56ᵉ minute, les Lyonnais n’ont pas trouvé la faille et enchaînent un sixième match sans victoire toutes compétitions confondues.
Dans le même temps, Stade Rennais s’est incliné à domicile face au Lille OSC (1-2). Un revers qui complique la course des Bretons vers les places européennes et qui profite à Marseille, solidement installé sur le podium. Après cette 26ᵉ journée de Ligue 1, Olympique de Marseille (3ᵉ) compte 49 points et possède cinq longueurs d’avance sur le Lille OSC (5ᵉ, 44 pts), vainqueur à Rennes et qui doit venir au Vélodrome la semaine prochaine !
L’OM devance également Olympique Lyonnais (4ᵉ, 43 pts) de six points, AS Monaco (6ᵉ, 43 pts) de six points et Stade Rennais (7ᵉ, 41 pts) de huit points.
Résultats de la 26ᵉ journée
Vendredi 13 mars
- Olympique de Marseille 1-0 AJ Auxerre
Samedi 14 mars
- FC Lorient 2-1 RC Lens
- Angers SCO 0-2 OGC Nice
- AS Monaco 2-0 Stade Brestois 29
Dimanche 15 mars
- Paris Saint‑Germain – FC Nantes (reporté)
- RC Strasbourg Alsace 0-0 Paris FC
- Le Havre AC 0-0 Olympique Lyonnais
- FC Metz 3-4 Toulouse FC
- Stade Rennais 1-2 Lille OSC