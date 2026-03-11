Ligue 1 : McCourt et six autres présidents montent au créneau !

Sept présidents de clubs de Ligue 1, dont Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, ont publié mercredi une tribune commune pour alerter les pouvoirs publics sur la gouvernance du football professionnel français. Les dirigeants pointent notamment l’effondrement des droits audiovisuels et réclament une réforme rapide afin de préparer la prochaine saison avec un modèle plus solide.

Une tribune commune de plusieurs présidents de Ligue 1

Plusieurs dirigeants du football français ont choisi de s’exprimer publiquement sur l’avenir de la Ligue 1. Selon Le Figaro, sept présidents de clubs ont publié mercredi une tribune commune pour interpeller le gouvernement sur la situation du football professionnel et sur la nécessité de revoir sa gouvernance.

Parmi les signataires figure Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille. D’autres dirigeants issus de clubs comme l’Olympique Lyonnais, le RC Lens, le Paris FC, le Stade Rennais ou encore Le Havre et Metz ont également soutenu cette initiative.

Dans leur texte, les présidents appellent à une réforme structurelle afin de moderniser le fonctionnement du football professionnel français et d’adapter son organisation aux enjeux économiques actuels.

L’effondrement des droits audiovisuels au cœur des inquiétudes

Les dirigeants mettent en avant la chute des droits audiovisuels de la Ligue 1 comme facteur central de la crise actuelle. Jusqu’au début de la décennie, ces droits représentaient en moyenne environ 700 millions d’euros par an pour le championnat français.

Aujourd’hui, les signataires estiment que ce montant est près de trois fois inférieur, ce qui fragilise fortement l’économie des clubs. Ils soulignent également que les droits audiovisuels ne représentent plus que 19 % des revenus totaux des clubs de Ligue 1, contre 35 % à 46 % dans les autres grandes ligues européennes.

Face à cette situation, les présidents plaident pour une professionnalisation de la gestion des droits et une stratégie plus ambitieuse pour valoriser le championnat auprès du public et des diffuseurs.

Un appel direct au gouvernement pour réformer la Ligue

La tribune évoque également la Ligue de Football Professionnel (LFP), dont le statut d’association est jugé par les signataires comme inadapté aux défis économiques actuels du football.

Les dirigeants estiment qu’une évolution de ce modèle est indispensable pour renforcer la gouvernance du football français. Ils demandent ainsi au gouvernement d’inscrire rapidement une réforme à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Selon eux, cette étape devrait intervenir dès le printemps afin de permettre aux clubs de Ligue 1, dont l’Olympique de Marseille, d’aborder la prochaine saison avec une gouvernance renouvelée et un cadre plus stable pour l’ensemble du football professionnel français.