Ligue 1 : Mercato, le grand jeu des chaises musicales chez les entraîneurs !

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont changé ou s’apprêtent à changer d’entraîneur cet été. Au milieu de ce remue-ménage, l’OM continue d’avancer sur la piste Bruno Genesio, annoncé comme le grand favori pour prendre les commandes du club marseillais.

L’intersaison 2026 est particulièrement agitée sur les bancs de Ligue 1. Plusieurs techniciens ont déjà changé d’air tandis que d’autres devraient prochainement être officialisés dans leurs nouvelles fonctions.

Le mouvement le plus marquant concerne sans doute Pierre Sage. Après une saison exceptionnelle à la tête du RC Lens, conclue par une deuxième place en championnat et une victoire en Coupe de France, le technicien français a quitté l’Artois pour rejoindre Crystal Palace en Premier League. Son arrivée a été officialisée par le club anglais pour les trois prochaines saisons.

Pour lui succéder, Lens a finalement misé sur Dino Toppmöller, l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort, qui ouvre ainsi un nouveau cycle chez les Sang et Or.

Bienvenue à La Gaillette Gervais Martel 🏠 #Toppmöller2028 pic.twitter.com/F0zxP8gZ5S — Racing Club de Lens (@RCLens) June 16, 2026

Genesio attendu à Marseille

Du côté de l’OM, la tendance reste favorable à l’arrivée de Bruno Genesio. Depuis plusieurs semaines, son nom revient avec insistance pour prendre la succession d’Habib Beye. L’ancien coach de Lyon, Rennes et Lille apparaît comme la priorité des dirigeants marseillais pour lancer un nouveau projet sportif.

Cette nomination serait l’une des plus importantes de l’été en Ligue 1, tant l’expérience de Genesio est reconnue dans le championnat français.

Nice et d’autres clubs également concernés

Autre mouvement attendu, celui d’Olivier Pantaloni. Longtemps évoqué du côté de Lens après le départ de Sage, le technicien corse se rapproche finalement de l’OGC Nice, où il devrait prendre la relève sur le banc azuréen.

Au total, plusieurs formations de Ligue 1 ont déjà modifié leur organigramme sportif ou sont en passe de le faire. Une instabilité qui contraste avec les ambitions de certains clubs, à commencer par l’OM, qui espère justement trouver avec Bruno Genesio un entraîneur capable d’inscrire son projet dans la durée.

41 ans plus tard, Olivier Pantaloni retrouve le Gym. 🎞️ — OGC Nice (@ogcnice) June 17, 2026

Avec les dossiers Genesio, Pantaloni, Toppmöller ou encore le départ de Pierre Sage vers l’Angleterre, l’été 2026 confirme une nouvelle fois que le mercato des entraîneurs est presque aussi animé que celui des joueurs.