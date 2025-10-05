Ligue 1 : Monaco accroché, Strasbourg régale… l’OM garde la main en attendant Paris !

La 7e journée de Ligue 1 a offert son lot de rebondissements ce week-end. Tandis que Monaco a été tenu en échec à domicile par Nice (2-2), Strasbourg a confirmé sa forme éclatante en écrasant Angers (5-0). Deux résultats qui permettent à l’OM de conserver provisoirement la tête du championnat, en attendant les derniers matchs de la journée.

Monaco craque malgré un doublé d’Ansu Fati

Le derby de la Côte d’Azur entre Monaco et Nice a tenu toutes ses promesses. Dominateurs en première période, les Niçois pensaient avoir fait le plus dur grâce à un doublé de Sofiane Diop (29e, 42e). Mais l’expulsion d’Ali Abdi à la 34e minute a totalement changé le visage du match.

Réduits à dix, les hommes d’Adi Hütter ont reculé, laissant Monaco reprendre le contrôle du jeu. L’inévitable Ansu Fati a relancé les siens sur deux penalties (45e+5, 56e), offrant au stade Louis II une fin de rencontre haletante. Malgré plusieurs occasions en fin de match, les Monégasques n’ont pas réussi à forcer la décision. Ce nul (2-2) laisse l’ASM à la 5e place avec 13 points, tandis que Nice reste englué dans le ventre mou, 12e avec 8 points.

Strasbourg en démonstration, Angers dépassé

Pendant ce temps, Strasbourg a offert un véritable festival offensif face à Angers (5-0). Privé de plusieurs cadres (Emegha, Sarr, Nanasi…), le Racing Club de Strasbourg Alsace a réalisé sa meilleure performance de la saison. Le héros du jour s’appelle Joaquin Panichelli, auteur d’un doublé et impliqué sur le cinquième but. Avec cinq réalisations, l’attaquant argentin devient meilleur buteur de Ligue 1, à égalité avec Ansu Fati.

Les hommes de Patrick Vieira ont impressionné par leur maîtrise collective et leur efficacité offensive. Martial Godo a également signé un doublé, tandis que Félix Lemarechal s’est distingué par deux passes décisives. Grâce à ce large succès, Strasbourg grimpe à 15 points et devient co-leader du championnat — une première depuis la saison historique du titre en 1978-1979.

L’OM est toujours premier en attendant le PSG ! Monaco et Lyon perdent des points ! pic.twitter.com/D7sfFj82hM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 5, 2025

L’OM reste en position de force

Ces résultats confirment la belle opération de l’Olympique de Marseille, toujours leader provisoire de Ligue 1 sous la direction de Roberto De Zerbi. En profitant des faux pas de Monaco et Lyon, les Marseillais consolident leur position avant d’affronter leurs prochains adversaires.