Ligue 1 : Monaco freiné à Toulouse… L’OM ne sera pas 7e !

Le nul concédé par l’AS Monaco sur la pelouse du Toulouse FC (2-2) lors de la 31e journée de Ligue 1 redistribue les cartes dans la course à l’Europe. Une situation dont peut profiter l’OM, même si Lyon a assuré l’essentiel face à Auxerre un peu plus tôt.

Monaco laisse filer des points précieux

L’AS Monaco a manqué une occasion importante de se rapprocher du podium. Opposés au Toulouse FC, les hommes de Sébastien Pocognoli avaient pourtant pris le match par le bon bout. Jordan Teze a ouvert le score dès la 6e minute, avant que Lamine Camara ne double la mise à la 18e minute avec une frappe en pleine lucarne.

Dominateurs en première période, les Monégasques ont ensuite reculé. Toulouse a réduit l’écart à la 61e minute grâce à Jacen Russell-Rowe, servi par Dayann Methalie. Malgré plusieurs tentatives, Monaco n’a pas su tuer le match et a fini par céder dans le temps additionnel. Emersonn, entré en jeu, a égalisé à la 90e minute.

Ce résultat met fin à la série de Folarin Balogun, resté muet après huit matchs consécutifs en marquant. À noter également l’entrée en jeu de Paul Pogba à la 84e minute. Monaco reste à la 7e place, compromettant ses ambitions européennes.

Une bonne opération pour l’OM, Lyon reste au contact

Ce faux pas de Monaco représente une opportunité pour l’Olympique de Marseille dans la lutte aux places européennes. Chaque point compte à ce stade de la saison, et voir un concurrent direct perdre du terrain est un signal positif pour le club phocéen.

Cependant, l’Olympique Lyonnais a également fait le travail en s’imposant face à AJ Auxerre plus tôt dans la journée. Un succès qui maintient la pression sur ses rivaux directs, dont l’OM.

À trois journées de la fin, la course à l’Europe reste totalement ouverte en Ligue 1, avec plusieurs équipes en embuscade pour accrocher une qualification continentale.