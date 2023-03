Ligue 1 : Monaco trébuche à Troyes et laisse l’OM seul deuxième avant le choc vs Rennes !

L’Olympique de Marseille va devoir se relancer après son gros raté en Coupe de France face à Annecy. La 26e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi par Nice – Auxerre et se terminera dimanche soir par le déplacement des Marseillais à Rennes !

Ce vendredi, Isaak Touré et les Auxerrois ont réussi à prendre un point de leur déplacement à Nice. Le LOSC et le RC Lens se quittent dos à dos ce qui ne permet aux Lensois de monter sur la deuxième place. A 13h ce dimanche, l’AS Monaco n’a pas réussi à mettre la pression sur l’OM et n’a pris qu’un point de son déplacement à Troyes Les hommes d’Igor Tudor iront à Rennes ce soir afin de tenter de se relancer après la grosse claque reçue en Coupe de France.

C’est terminé au Stade de l’Aube 🔚 Malgré un doublé de @WissBenYedder, l’AS Monaco concède le match nul sur la pelouse de l’@estac_officiel. 🔜 Prochain rendez-vous : dimanche 12 mars à 17h05 face au @StadeDeReims au Stade Louis-II. 2⃣-2⃣ #ESTACASM pic.twitter.com/XMocdqKG8u — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 5, 2023

La programmation TV de la 26e journée de Ligue 1

Vendredi 3 mars 2023 à 21h00 sur Prime Video

OGC Nice 1–1 AJ Auxerre Samedi 4 mars 2023 à 17h00 sur Prime Video

RC Lens 1–1 LOSC Lille Samedi 4 mars 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot

Paris Saint-Germain 4–2 FC Nantes Dimanche 5 mars 2023 à 13h00 sur Prime Video

ESTAC Troyes 2–2 AS Monaco Dimanche 5 mars 2023 à 15h00 sur Prime Video

Montpellier Hérault SC – Angers SCO

Stade de Reims – AC Ajaccio

RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29

Toulouse FC – Clermont Foot 63 Dimanche 5 mars 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

Olympique Lyonnais – FC Lorient Dimanche 5 mars 2023 à 20h45 sur Prime Video

Stade Rennais FC – Olympique de Marseille

On ne sera pas là pour faire de cadeaux — Bourigeaud

« Ils vont essayer de réagir assez rapidement. Nous on est concentrés sur nous-mêmes, on a beaucoup travaillé cette semaine sur ce qu’il y avait à faire pour essayer de les mettre en difficulté. Ce sera à nous de mettre le troisième coup s’il faut mettre le troisième coup. C’est sûr qu’ils sortent d’une semaine assez compliqué. Mais on ne sera pas là pour faire de cadeaux, surtout à domicile. Ils ont un pressing assez intense, des joueurs qui font beaucoup d’efforts. Il va falloir sortir assez rapidement de leur premier pressing et essayer de jouer de notre jeu, aller de l’avant. On a beaucoup travaillé cette semaine de façon tactique, beaucoup analysé les choses aussi. On essayera de tout mettre en œuvre pour espérer une victoire. (…) La pression avant de jouer l’OM ? Non je pense que c’est une pression positive. On joue à domicile, on aura tous nos supporters avec nous. On a bien travaillé cette semaine, on a fait de très bonnes choses à l’entraînement. Maintenant il va falloir reproduire ce genre de choses le week-end en match. C’est ce qui fait notre quotidien. Donc oui, c’est un match capital pour la suite de notre saison, mais moi j’ai plus envie de le prendre sur le fait qu’on a un gros coup à faire aujourd’hui pour pouvoir se rapprocher des premières places. » Benjamin Bourigeaud – source : Conférence de presse / Site officiel du SR (03/03/2023)