Ligue 1 : Monao déroule, le PSG assure… le programme du reste de la J22 !

Que propose la Ligue 1 ce dimanche ? Voici le programme complet avec des affiches comme Lens – Strasbourg ou encore Rennes – Lille.

La 22ᵉ journée de Ligue 1 s’annonce riche en émotions et en rebondissements avec un programme chargé ce week-end. Le rendez-vous a débuté ce vendredi 14 février 2025 à 20h45 sur DAZN avec le Stade Brestois 29 qui recevait l’AJ Auxerre. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 2-2. La mise en scène se poursuivait hier, samedi 15 février, avec un duel historique entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne à 17h00 sur beIN SPORTS 1. Un duel historique qui a tourné en faveur des Olympiens qui se sont imposés largement 5 – 1 grâce notamment à un magnifique doublé d’Amine Gouiri. Ensuite, à 19h00 sur DAZN, c’était l’AS Monaco qui recevait le FC Nantes. Une rencontre qui s’est, elle aussi, montrée prolifique avec 8 buts et une très large victoire des Monégasques 7 – 1 grâce à un nouveau triplé pour le phénomène danois de 22 ans, Mika Biereth, qui en est désormais à 7 buts en autant de matchs sous le maillot rouge et blanc.

La soirée s’est ensuite conclue à 21h05 sur DAZN avec Toulouse FC qui affrontait le Paris Saint-Germain. Dans ce dernier match du jour, les parisiens ont assuré le service minimum en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0). Un succès qui permet aux hommes de Luis Henrique de conserver 10 points d’avance sur les phocéens.

Rennes – Lille à 20h45

Le dimanche 16 février 2025 promet également un festival de football avec plusieurs rencontres décisives diffusées sur DAZN. Dès 15h00, Montpellier Hérault SC accueille l’Olympique Lyonnais dans un match qui s’annonce serré. À 17h15, trois duels se jouent simultanément : RC Lens face au RC Strasbourg Alsace, Stade de Reims contre Angers SCO et Havre AC opposé à l’OGC Nice, qui doit gagner pour ne pas se faire distancer par l’AS Monaco. La journée se clôturera en beauté à 20h45 avec le choc entre le Stade Rennais FC et le LOSC Lille, concluant ce week-end de Ligue 1 avec un duel entre une équipe revigorée depuis l’arrivée de son nouveau coach, Habib Beye, et une autre formation qui reste sur deux contre-performances de suite toutes compétitions confondues.

👉 Voici le programme de la 22ème journée de Ligue 1 ! pic.twitter.com/0OzVqnsdM7 — Match en Direct (@MatchEnDirectFr) February 14, 2025

Vendredi 14 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Stade Brestois 29 2–2 AJ Auxerre

Samedi 15 février 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Olympique de Marseille 5 – 1 AS Saint-Étienne

Samedi 15 février 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Monaco 7 – 1 FC Nantes

Samedi 15 février 2025 à 21h05 sur DAZN

Toulouse FC 0 – 1 Paris Saint-Germain

Dimanche 16 février 2025 à 15h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – Olympique Lyonnais

Dimanche 16 février 2025 à 17h15 sur DAZN

RC Lens – RC Strasbourg Alsace

Stade de Reims – Angers SCO

Havre AC – OGC Nice

Dimanche 16 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Stade Rennais FC – LOSC Lille