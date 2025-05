Ligue 1 : Nice assure l’essentiel grâce à Sanson

La 32e journée de Ligue 1 se jouera du vendredi 2 au dimanche 4 mai 2025. Ce week-end de championnat sera marqué par plusieurs affiches déterminantes pour la course à l’Europe et le maintien. Le choc principal opposera donc le LOSC à l’Olympique de Marseille en clôture de la journée, dimanche soir. Ce match entre deux candidats à une qualification en Ligue des Champions sonne comme une finale avant l’heure.

La journée s’est donc ouverte ce vendredi 2 mai à 20h45, avec la rencontre entre l’OGC Nice et le Stade de Reims, diffusée sur DAZN. Dans un match qui ne restera pas dans toutes les mémoires, les niçois ont assuré l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un nouveau but de l’ancien marseillais, Morgan Sanson (15e), qui enchaine après son doublé la semaine passée sur la pelouse du Parc des Princes. Cette victoire permet aux Aiglons de s’emparer provisoirement de la 3ème place, avec 57 points, en attendant les autres résultats de la journée.

Paris en déplacement à Strasbourg ce samedi

Le samedi 3 mai, le Paris Saint-Germain se déplacera à la Meinau pour affronter le RC Strasbourg à 17h00, également sur DAZN. Dans la foulée, deux matchs auront lieu à 19h00, toujours sur DAZN : Toulouse recevra le Stade Rennais, tandis que le choc du soir à 21h05 verra l’AS Saint-Étienne accueillir l’AS Monaco, redescendu provisoirement à la 5ème place avec le succès des Niçois ce vendredi.

A lire : Mercato OM : Chelsea ouvre la porte pour Wesley Fofana ? Deux conditions pour Marseille !

Le choc LOSC – OM en prime time dimanche

Le dimanche 4 mai, le programme se poursuivra avec FC Nantes – Angers SCO à 15h00 sur DAZN, match important dans la course au maintien. À 17h15, deux multiplex seront proposés : Olympique Lyonnais – RC Lens sera à suivre sur beIN SPORTS 1, pendant que DAZN diffusera AJ Auxerre – Le Havre AC et Stade Brestois – Montpellier.

La journée se terminera par le match phare entre le LOSC Lille et l’Olympique de Marseille, programmé à 20h45 sur DAZN. Ce duel entre deux équipes ambitieuses pourrait peser lourd dans la course à la qualifications en Ligue des Champions à trois journées de la fin.

Vendredi 2 mai 2025 à 20h45 sur DAZN

OGC Nice 1 – 0 Stade de Reims

Samedi 3 mai 2025 à 17h00 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace – Paris Saint-Germain

Samedi 3 mai 2025 à 19h00 sur DAZN

Toulouse FC – Stade Rennais FC

Samedi 3 mai 2025 à 21h05 sur DAZN

AS Saint-Étienne – AS Monaco

Dimanche 4 mai 2025 à 15h00 sur DAZN

FC Nantes – Angers SCO

Dimanche 4 mai 2025 à 17h15 sur beIN SPORTS 1

Olympique Lyonnais – RC Lens

Dimanche 4 mai 2025 à 17h15 sur DAZN

AJ Auxerre – Le Havre AC

Stade Brestois 29 – Montpellier Hérault SC

Dimanche 4 mai 2025 à 20h45 sur DAZN

LOSC Lille – Olympique de Marseille