Ligue 1 : OL, OM, Monaco vs Nice… le programme TV complet de la J27 !

La 27e journée de Ligue 1 s’annonce intense avec plusieurs affiches cruciales dans la course au titre, à l’Europe et au maintien. Entre chocs historiques et duels décisifs, les amateurs de football auront droit à un programme riche en émotions tout au long du week-end.

Dès vendredi soir, le RC Strasbourg reçoit l’Olympique Lyonnais en ouverture sur DAZN. Samedi, l’OM tentera de ramener un résultat de Reims (beIN SPORTS 1), avant que le PSG ne se déplace à Saint-Étienne (DAZN, 19h00). La journée se conclura par un derby de la Côte d’Azur entre Monaco et Nice à 21h05. Dimanche, le multiplex de 15h00 mettra aux prises Toulouse et Brest, avant trois rencontres à 17h15, dont Angers – Rennes. Enfin, le LOSC et le RC Lens s’affronteront en clôture dans un derby du Nord bouillant (DAZN, 20h45).

🔥 27e journée de Ligue 1 ce week-end, place au spectacle ! 🇫🇷⚽

Voici mes prédictions pour ces affiches : 👉 Une journée décisive avec des duels chauds et des enjeux pour l’Europe et le maintien ! Vous validez mes pronos ? 😎#Ligue1 #Pronostics #Football #J27 pic.twitter.com/ZZd5nc1LBG — Este mago (@Este_Mago) March 26, 2025

La programmation TV de la 27e journée de Ligue 1:

Vendredi 28 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais

Samedi 29 mars 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – Olympique de Marseille

Samedi 29 mars 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Saint-Etienne – Paris Saint-Germain

Samedi 29 mars 2025 à 21h05 sur DAZN

AS Monaco – OGC Nice

Dimanche 30 mars 2025 à 15h00 sur DAZN

Toulouse FC – Stade Brestois 29

Dimanche 30 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

Angers SCO – Stade Rennais FC

AJ Auxerre – Montpellier Hérault SC

Havre AC – FC Nantes

Dimanche 30 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

LOSC – RC Lens