Les projections du super-ordinateur d’Opta réservent une place décevante à l’Olympique de Marseille pour la fin de la saison 2026-2027. Malgré l’arrivée de Bruno Genesio, l’OM est annoncé huitième, tandis que le Paris Saint-Germain conserve une avance nette dans la course au titre.

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Après huit journées, la hiérarchie imaginée par les simulations place↗ Marseille derrière plusieurs concurrents directs. Ces projections prennent en compte la forme des équipes, leurs performances et la difficulté de leur calendrier, avant de simuler les rencontres restantes à plusieurs reprises.

Le PSG largement favori, Rennes dans le Top 3

Le Paris Saint-Germain apparaît comme le grand favori avec 88,66 % de chances de terminer champion. Le club parisien a repris la tête après sa victoire contre l’Olympique Lyonnais (2-0), dans un début de saison marqué malgré tout par plusieurs difficultés. Le Stade Rennais constitue l’une des principales surprises de cette actualisation. Deuxièmes après huit journées, les Bretons sont projetés à la troisième place finale, avec 15,52 % de chances de terminer précisément à ce rang. L’OL est de son côté annoncé quatrième, une position qui recueille 13,45 % des probabilités.

Lens et Lille devant l’OM dans les projections

Le RC Lens est crédité d’une cinquième place, avec 12,83 % de chances de finir à cette position. Le succès contre le Paris FC (2-1) entretient les ambitions artésiennes, alors que Florian Thauvin est présenté comme un atout majeur avec quatre buts et huit passes décisives en huit rencontres. Le LOSC, actuellement troisième, est projeté sixième avec 11 % de chances d’occuper ce rang. Les simulations restent toutefois très↗ ouvertes pour Lille, dont les probabilités sont décrites comme proches pour les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième places.

Marseille projeté à la huitième place

L’OM constitue le principal point d’alerte de ces projections. Avec 10,36 % de chances de terminer huitième, le club marseillais est placé derrière le PSG, Monaco, Rennes, Lyon, Lens, Lille et même le Paris FC. Cette estimation est associée au manque de régularité et aux performances insuffisantes observées par Marseille en début de saison. Avant le début du championnat, l’OM était encore projeté sixième par Opta, tandis que Bruno Genesio↗ doit désormais redresser la trajectoire de son équipe selon les éléments rapportés.