Ligue 1 : la nouvelle place de l’OM, les résultats et le classement de la J7

L’OM a battu Angers (5-2) et termine la 7e journée de Ligue 1 à la 9e place. Marseille compte 9 points, à 5 points de la tête. Voici les neuf résultats et le classement complet après la dernière rencontre.

L’OM 9e après la 7e journée

L’OM a battu Angers (5-2). Après 7 rencontres, les Marseillais totalisent 9 points, avec 3 victoires, 0 nuls et 4 défaites. Leur bilan est de 14 buts marqués et 10 encaissés, soit une différence de buts de +4. Lens, 8e, compte 10 points, soit 1 de plus que l’OM. Juste derrière Marseille, Brest occupe la 10e place avec 9 points.

Les neuf résultats de la 7e journée

Les neuf rencontres de cette journée ont produit 35 buts. Huit rencontres se sont terminées par une victoire, contre un match nul. Les scores ci-dessous sont tous définitifs.

Domicile Score Extérieur Le Mans 0-3 Toulouse Strasbourg 1-3 PSG Lille 1-1 Brest Troyes 1-3 Lens Angers 2-5 Marseille Lorient 1-0 Monaco Paris FC 4-3 Rennes Le Havre 1-3 Auxerre Lyon 2-1 Nice

Le classement complet de Ligue 1 après la J7

Lyon occupe la première place avec 14 points et une différence de buts de +8. 5 clubs comptent ce même total de points : Lyon, PSG, Paris FC, Lille, Monaco. Les trois dernières places sont occupées par Le Mans (6 points), Troyes (4) et Le Havre (2).

Rang Club Pts J Diff. 1 Lyon 14 7 +8 2 PSG 14 7 +5 3 Paris FC 14 7 +5 4 Lille 14 7 +5 5 Monaco 14 7 +4 6 Rennes 13 7 +1 7 Lorient 11 7 +1 8 Lens 10 7 +3 9 Marseille 9 7 +4 10 Brest 9 7 +3 11 Toulouse 9 7 +1 12 Auxerre 9 7 -6 13 Nice 8 7 -3 14 Strasbourg 7 7 -3 15 Angers 7 7 -6 16 Le Mans 6 7 -5 17 Troyes 4 7 -11 18 Le Havre 2 7 -6

À lire aussi sur FCMarseille