Ligue 1 : on connait l’arbitre pour OM – OL de dimanche !

La Ligue 1 a officialisé la désignation arbitrale du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Jérôme Brisard dirigera l’Olympico dimanche au Stade Vélodrome, avec une équipe arbitrale confirmée. Un choix qui intervient alors que la saison de l’OM entre dans sa phase décisive.

Brisard en charge du choc des Olympiques

La Commission arbitrale de la Fédération française de football a nommé Jérôme Brisard comme arbitre principal pour la rencontre de Ligue 1 entre l’OM et l’OL, programmée dimanche au Vélodrome à 20h45. Brisard, âgé de 39 ans et arbitre en Ligue 1 depuis 2017, est inscrit sur la liste des arbitres internationaux de la FIFA depuis 2018. Sa carrière d’arbitre professionnel a débuté en Ligue 2 avant une promotion définitive en Ligue 1 en 2017.

L’arbitre sera assisté sur les touches par Alexis Auger et Ludovic Reyes, tandis que Gaël Angoula occupera le rôle de quatrième arbitre. L’assistance vidéo sera confiée à Cyril Gringoire et Nicolas Rainville.

Brisard avait arbitré le match OL – OM (1-2) de 2023

La nomination de Brisard suscite un intérêt particulier auprès des supporters de l’OM, car il connaît bien le contexte marseillais. Il avait déjà officié lors de l’Olympico du 23 avril 2023, au Groupama Stadium, où l’OM l’avait emporté 2-1 contre l’OL.

Ce match s’ajoute à son expérience dans des confrontations de haut niveau de Ligue 1, après avoir dirigé notamment OM-PSG et d’autres rencontres phares du championnat. Sa capacité à gérer des tensions fortes sur le terrain est régulièrement soulignée dans les bilans d’arbitrage.

L’Olympico représente un rendez-vous majeur dans la course aux places européennes pour l’OM, chaque décision arbitrale pouvant influer sur la dynamique de fin de saison. La nomination de Brisard met ainsi en lumière l’importance de cet arbitrage pour le déroulement de la rencontre.