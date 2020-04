Ligue 1 : Plusieurs scénarios si la saison 2019/2020 ne reprend pas… (bonne nouvelle pour l’OM)

La FFF a décidé d’arrêter les Championnats amateurs, de stopper toutes les épreuves, sauf le National et la D1 femmes. Une décision dont pourrait s’inspirer la Ligue concernant les pros. Voici les scénarios possibles…

Noël Le Graët, le président de la FFF, a expliqué ses choix au journal l’Equipe : « Pas de saison blanche. Qu’il y ait un classement établi avec les journées jouées, une descente et une montée. Les pros ? Je pense que l’on est partis pour reprendre. Je n’ai pas envie de me mettre dans l’optique d’un arrêt définitif de la L1 et de la L2. Je serai assez grand pour discuter avec eux (la LFP et les présidents de club) le moment venu en cas de besoin. »

Une saison blanche comme voulait Aulas ? scénario le moins envisagé…

La bonne nouvelle pour l’OM, est que dans tous les cas le scénario le moins envisagé reste la saison blanche proposée par Jean Michel Aulas. Selon le quotidien sportif, la LFP s’oriente vers plusieurs possibilités. La première est bien évidement de terminer la saison 2019/2020 en jouant les 10 matches cet été. Mais si cela n’est pas possible, l’OM a de (très) grandes chances de conserver sa seconde place dans les 3 scénarios possibles.

L’OM second dans les 3 cas…

Option 1 : Classement arrêté après la 28e journée

Option 2 : Classement arrêté après la 27e journée

Option 3 : Classement arrêté après la 19e journée (fin des matches allers)

Dans ces cas, l’OM terminerait deuxième et serait donc qualifié pour la Ligue des Champions.