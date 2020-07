Ligue 1 : Plus de 5000 supporters dans les stades ? Réponse bientôt !

5000 supporters dans les stades au retour du championnat français, c’est ce qu’avait annoncé le gouvernement français il y a quelques jours. La Ministre des Sports explique cependant que l’on pourrait en accueillir plus.

Le championnat français n’a pas repris depuis l’arrêt à cause du coronavirus. Depuis quelques semaines, des discussions existent pour la saison prochaine afin de ré-accueillir du public dans les tribunes.

Aujourd’hui, c’est la jauge de 5000 qui prime, mais… — MARACINEANU

Après avoir évoqué la possibilité d’en recevoir 5000 par rencontre, la Ministre des Sports affirme qu’un nouveau rapport sera effectué le 18 juillet pour voir s’il est possible d’en accueillir plus.

« C’est une fierté et une victoire pour le football français parce que nous avons respecté toutes les étapes prévues du déconfinement. Le fait d’avoir veillé à la santé des sportifs, des entraîneurs, du public, des supporters, fait que nous pouvons reprendre progressivement un championnat de manière peut-être plus tardive mais avec des joueurs frais, et heureux de pouvoir retourner en compétition. On va voir si les équipements sportifs peuvent bénéficier d’une jauge relative, d’un pourcentage de personnes présentes par rapport à la surface d’accueil. Aujourd’hui, c’est la jauge de 5000 qui prime, mais il y a une clause de revoyure au 18 juillet. Avec les ministres concernés, nous allons porter ce sujet au conseil de défense ». Roxana Maracineanu – Source : RMC Sports