Ligue 1 : Première victoire de Lyon vs Rennes qui reste toujours dernier du championnat

Lyon remporte ce dimanche son premier match de la saison à Rennes. Malgré ces 3 points, les hommes de Grosso restent derniers de Ligue 1.

Victoire ce dimanche de Lyon face au Stade Rennais en Bretagne. Les joueurs de Fabio Grosso ont été bien aidé par l’arbitrage avec un rouge donné à Guéla Doué à la 5e minute de jeu. A la 67e minute, O’Brien marque pour Lyon. Difficile cependant pour les Lyonnais de garder le score avec une fin de match de folie où les Rennais auraient pu revenir au score. Malgré ces 3 points, Lyon reste dernier du championnat avec seulement 7 points et un match en retard, face à l’OM.

Lyon gagne enfin ! ✅ L’OL s’impose sur la pelouse de Rennes et obtient sa première victoire de la saison ! 🔵🔴#SRFCOL | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/I0VtaLmkMj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 12, 2023

Lyon a fait appel pour obtenir deux points bien précises !

Le match entre l’OM et Lyon se rejouera le 6 décembre prochain au Vélodrome. La ministre des Sports affirme qu’il n’y aura pas de supporters lyonnais. Pour autant, Lyon n’accepte pas cette décision et a fait appel ! Vincent Ponsot, directeur général adjoint de l’OL, espère jouer ce match à huis clos sur terrain neutre. Il l’a dit ce vendredi dans des propos rapportés par RMC. « Toutes les voies de recours à notre disposition et on fera le point une fois qu’on sera allé au bout des procédures. Un boycott de la rencontre? On n’en est pas à ce stade. On va faire nos recours parce qu’on estime être dans notre bon droit. On espère obtenir quelque chose de différent. Si ce n’est pas le cas, il faudra un échange avec nos joueurs et entraîneurs qui étaient dans le bus. On ne demande aucune sanction sportive contre Marseille. Même si on estime que Marseille aurait pu faire beaucoup mieux, les joueurs et entraineurs de Marseille n’y sont pour rien et se sont comportés de manière exemplaire. On veut que la sécurité des joueurs et de notre staff soit garantie. Aujourd’hui, en l’état, au vu de ce qu’il s’est passé, de ce qu’on peut lire, on ne veut pas jouer à Marseille, on veut jouer sur terrain neutre ou qu’on nous propose autre chose. On sera inflexible par rapport à ça, on veut qu’il y ait des conséquences. »