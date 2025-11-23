Ligue 1 : PSG leader, Lens recolle, Monaco prend une danse !

Ce samedi a été riche en rebondissements en Ligue 1 : Lens l’emporte à Strasbourg, Rennes explose Monaco, et le PSG reprend la tête du championnat. Un trio de résultats qui redessine le haut du classement.

1. Lens domine Strasbourg (1-0)

Le RC Lens a confirmé son excellent début de saison en s’imposant 1-0 à domicile face au Racing Club de Strasbourg. Le but est venu de Pierre-Ismaëlo Ganiou, un jeune défenseur de 20 ans, qui a inscrit son tout premier but en Ligue 1 à la 77ᵉ minute.

Grâce à cette victoire, Lens grimpe dans le haut du classement, revenant sur l’OM pour disputer la tête du championnat. Les Sang-et-Or ont notamment imposé leur domination globale, sans pour autant briser une défense alsacienne solide.

2. Rennes corrige Monaco (4-1)

Au Roazhon Park, le Stade Rennais a fait un énorme pas en avant en infligeant une lourde défaite à Monaco (4-1).

Les Bretons ont marqué par Aït-Boudlal, Camara, Embolo et Blas, tandis que Monaco, réduit à dix suite à une expulsion, a concédé une troisième défaite consécutive.

Un retour particulièrement remarqué : Paul Pogba a fait sa réapparition en Ligue 1 à la 85ᵉ minute, accueilli par des ovations, mais son entrée n’a pas permis de renverser la tendance. Avec ce succès, Rennes s’empare d’une place plus haute au classement, pendant que Monaco plonge et inquiète.

3. Le PSG reprend la tête avec autorité

Dans la soirée, le Paris Saint-Germain répondait à ses concurrents par un succès sans bavure : 3-0 contre Le Havre au Parc des Princes. Les Parisiens ont ouvert le score grâce à Lee, avant que Neves et Barcola ne scellent la victoire dans une deuxième période maîtrisée.

Ce résultat permet au PSG de reprendre la première place du championnat, une réaction importante après les victoires de l’OM et de Lens plus tôt dans la journée. Les performances défensives et collectives des Parisiens montrent qu’ils veulent rester en course haut, malgré une équipe remaniée.