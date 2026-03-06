Ligue 1 : PSG – Monaco, TFC – OM… le programme tv complet de la 25e journée

La 25e journée de Ligue 1 s’ouvre ce vendredi 6 mars avec un choc entre le PSG et Monaco. De son côté, l’OM se déplace sur la pelouse de Toulouse samedi soir avec l’objectif de poursuivre sa dynamique en championnat. Un week-end dense attend les clubs de l’élite française.

Un choc PSG – Monaco pour lancer la journée

La 25e journée de Ligue 1 débute vendredi soir au Parc des Princes avec une affiche entre le PSG et Monaco (20h45). Les Parisiens, leaders du championnat, accueillent une équipe monégasque engagée dans la lutte pour les places européennes. Cette rencontre ouvre un week-end important dans la course au titre comme dans celle pour l’Europe.

Le lendemain, trois rencontres sont au programme. Nantes reçoit Angers à 17h00 dans un duel qui concerne directement la lutte pour le maintien. À 19h00, Auxerre accueille Strasbourg. Enfin, la soirée de samedi se conclura avec Toulouse – OM (21h05).

Pour l’Olympique de Marseille, ce déplacement au Stadium représente un rendez-vous important dans la course aux premières places de Ligue 1. Les Marseillais tenteront de prendre des points face à une équipe toulousaine solide à domicile.

Un dimanche chargé en Ligue 1

La journée se poursuivra dimanche avec cinq rencontres. Lens recevra Metz à 15h00 au stade Bollaert-Delelis.

À 17h15, trois matchs se joueront simultanément : Brest – Le Havre, Nice – Rennes et Lille – Lorient. Ces rencontres pourraient avoir un impact direct sur la lutte pour les places européennes et sur la bataille pour le maintien.

La 25e journée se conclura dimanche soir avec Lyon – Paris FC (20h45), une affiche qui opposera deux équipes en quête de points pour améliorer leur position au classement.

Programme complet de la 25e journée de Ligue 1

Vendredi 6 mars 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1 et en co-diffusion sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – AS Monaco

Samedi 7 mars 2026 à 17h00 sur Ligue 1+

FC Nantes – Angers SCO

Samedi 7 mars 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

AJ Auxerre – RC Strasbourg Alsace

Samedi 7 mars 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

Toulouse FC – Olympique de Marseille

Dimanche 8 mars 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

RC Lens – FC Metz

Dimanche 8 mars 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

OGC Nice – Stade Rennais

LOSC Lille – FC Lorient

Stade Brestois 29 – Havre AC

Dimanche 8 mars 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – Paris FC