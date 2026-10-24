Florian Thauvin a encore pesé sur un match du RC Lens. Menés à la pause malgré plusieurs occasions, les Sang et Or ont battu le Paris FC (2-1) ce samedi à Bollaert. L’ancien Marseillais a marqué, puis participé au but de la victoire inscrit par Thorgan Hazard.

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Lens bute sur Nkambadio, puis se fait surprendre

Selon L’Équipe, Lens a longtemps dominé sans parvenir à tromper Obed Nkambadio. Titulaire en l’absence de Kevin Trapp, le gardien du Paris FC a notamment repoussé une frappe de Florian Thauvin à la 31e minute. Les occasions lensoises n’ont pas empêché les visiteurs de prendre l’avantage juste avant la pause : Lucas Koleosho a conclu une contre-attaque à la 45e+2. www.footballclubdemarseille.fr↗

Les Lensois ont dû attendre la seconde période pour trouver l’ouverture. Entré en jeu, Thorgan Hazard a combiné avec Thauvin avant que l’ancien joueur de l’OM ne se recentre et ne frappe depuis l’entrée de la surface. Nkambadio n’a rien pu faire sur cette égalisation à la 63e minute.

Thauvin et Hazard décisifs jusqu’au bout

Lens a continué à pousser et a fini par prendre l’avantage en fin de rencontre. Sur un centre de Thauvin, que Florian Sotoca a laissé passer, Hazard a surgi pour inscrire le but du 2-1. Le Belge termine la soirée avec un but et une passe décisive ; Thauvin, lui aussi, a été buteur et passeur décisif.

D’après L’Équipe, l’ancien Olympien totalise désormais quatre buts et sept passes décisives depuis le début de la saison. Cette victoire, la troisième consécutive de Lens en championnat, place les Sang et Or au sixième rang, à un point du Paris FC, quatrième. Pour Thauvin, c’est une nouvelle soirée décisive dans la saison lensoise

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