OM Ligue 1 – Trois Marseillais dans le onze Type de l’équipe

La démonstration de l’Olympique de Marseille à Nice (1-5) continue de produire ses effets. Après avoir été désigné club de la journée, l’OM place trois joueurs dans l’Équipe Type de la 13e journée publiée par L’Équipe, confirmant la domination phocéenne dans l’un des matchs les plus marquants de ce début de saison.

Avec une prestation XXL et un doublé au cœur de l’Allianz Riviera, Mason Greenwood obtient logiquement un 8/10. Véritable métronome offensif, l’Anglais a éclaboussé la rencontre par sa justesse technique et son impact permanent entre les lignes.

🔥 L’Équipe type de la 13e journée est sortie… l’OM bien représenté !

➡️ 3 Marseillais dans le XI + le club de la journée 👏

➡️ H. Beye élu entraîneur de la semaine pour la 3e fois ! 🔵⚪️

✍️ qui manque-t-il dans cette équipe type d’après vous ?#TeamOM #Ligue1 pic.twitter.com/rWsJP4fTcs — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2025

Devant, Pierre-Emerick Aubameyang figure également dans le onze (note : 8). Auteur d’un but et de deux passes décisives, le capitaine olympien a livré l’une de ses prestations les plus complètes de la saison, symbolisant l’efficacité clinique de Marseille dans ses transitions.

Sur le côté, Timothy Weah complète le trio marseillais. Le latéral a signé un match plein ponctué d’un but, confirmant sa montée en puissance depuis plusieurs semaines.

Un onze dominé par Rennes… mais l’OM reste à l’honneur

Si Rennes place quatre joueurs après son succès face à Monaco (4-1), la présence marseillaise demeure particulièrement marquante au regard du contexte et de l’adversaire. Le score fleuve, la maîtrise collective et l’impact individuel ont logiquement influencé la sélection.

À noter également la présence d’H. Beye, coach de Rennes, récompensé pour la troisième fois de la saison comme entraîneur de la semaine.

A lire aussi : Mercato ex OM : ça tourne au vinaigre pour Wahi !