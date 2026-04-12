Ligue 1 : Rennes assure, Auxerre et Nantes se neutralisent !

Après la victoire de l’Olympique de Marseille vendredi et la défaite de l’AS Monaco, la 29e journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce samedi avec deux rencontres sans incidence directe sur la course à l’Europe mais riches en enseignements. Rennes a assuré l’essentiel face à Angers, tandis qu’Auxerre et Nantes ont partagé les points dans un duel tendu.

Rennes confirme, Angers réagit trop tard

Le Stade Rennais a fait respecter la hiérarchie en s’imposant face à Angers SCO (2-1). Les hommes de Franck Haise ont rapidement pris l’ascendant dans cette rencontre de Ligue 1, grâce à une ouverture du score provoquée par un but contre son camp de Louër (12e).

Très actif, Al Tamari a ensuite doublé la mise après une ouverture précise de Rongier (25e), concrétisant la domination rennaise dans le jeu. Solide collectivement, Rennes a longtemps maîtrisé les débats, s’appuyant sur un bloc cohérent et des transitions rapides.

Mais en seconde période, le match a changé de physionomie. Peter a relancé le suspense pour Angers (65e), avant que Samba ne se distingue en arrêtant un penalty de Sbaï. Une intervention décisive qui permet aux Rennais de conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Auxerre et Nantes se neutralisent, statu quo dans le bas de tableau

Dans l’autre rencontre de ce samedi, AJ Auxerre et le FC Nantes se sont quittés sur un score nul (0-0), au terme d’un match fermé.

Sous la pluie, les Nantais ont tenté d’imposer un pressing haut en début de rencontre, notamment grâce à l’activité du duo Guilbert-Tabibou. Mais le manque de précision dans les derniers gestes a empêché toute concrétisation.

Auxerre a répondu principalement sur coups de pied arrêtés, avec notamment une tête de Senaya proche du cadre. La rencontre est restée hachée, marquée par de nombreux duels et peu d’occasions franches. En seconde période, le rythme est nettement retombé, les deux équipes semblant paralysées par l’enjeu du maintien.

Dans le temps additionnel, Sissoko a bien cru offrir la victoire à Nantes, sans succès. Ce match nul n’arrange aucune des deux formations dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Une journée favorable à l’OM

Dans ce contexte, la victoire de l’Olympique de Marseille la veille prend encore plus de valeur. Avec la contre-performance de Monaco et des résultats sans incidence directe derrière, l’OM consolide sa position et avance avec confiance dans cette fin de saison de Ligue 1.